L’équipe Procreate fait l’éloge de la fonctionnalité Apple Pencil Hover sur le nouvel iPad Pro : « Il est difficile de revenir en arrière »

Apple a présenté en octobre un iPad Pro de nouvelle génération doté de la puce M2. Cependant, M2 iPad Pro est également livré avec une nouvelle fonctionnalité exclusive appelée « Apple Pencil Hover », qui permet une nouvelle expérience lorsque l’accessoire survole l’écran. Pour l’équipe derrière l’application populaire Procreate, « il est difficile de revenir en arrière » après avoir utilisé Apple Pencil Hover sur le nouvel iPad Pro.

Dans un article publié par Apple, les développeurs de Procreate ont partagé leurs réflexions sur la nouvelle fonctionnalité Apple Pencil Hover. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Procreate est une application d’illustration pour l’iPad, introduite en 2011. L’application a maintenant une version iPhone et a été récompensée par Apple en 2018 « Application de l’année ».

Ce que l’Apple Pencil Hover change pour les utilisateurs et les développeurs

Mais que pensent-ils d’Apple Pencil Hover ? Selon James Cuda, PDG de Procreate, la fonction Hover aide les artistes et les créateurs à dessiner avec encore plus de précision. « La capacité de ne pas s’engager ou d’endommager l’œuvre d’art est transformatrice », déclare Cuda.

Grâce à cette nouvelle technologie, l’iPad peut détecter l’Apple Pencil lorsque la pointe se trouve jusqu’à 12 mm au-dessus de l’écran. Les développeurs peuvent utiliser la fonction Hover dans leurs applications à différentes fins, par exemple pour afficher un aperçu de l’endroit où l’utilisateur dessine, sélectionner des menus, etc. Et pour la directrice produit de Procreate, Claire d’Este, cela rend l’expérience d’utilisation des applications beaucoup plus « ludique ».

Je me retrouve à faire défiler les menus juste pour le voir répondre. Il y a quelque chose de si agréable dans tout ce qui s’allume alors que je réfléchis à ce qu’il faut faire ensuite.

Dans Procreate, les utilisateurs peuvent profiter d’Apple Pencil Hover pour développer des images ou prévisualiser des animations directement à partir de leurs vignettes. Le sélecteur de couleurs et les boutons de menu réagissent lorsque l’utilisateur déplace Apple Pencil dessus, et cela fonctionne également avec la toile. d’Este met en évidence la fonction ColorDrop pour prévisualiser les couleurs à l’aide de la fonction Hover.

Une deuxième cible était la fonction ColorDrop de l’application, qui remplit instantanément une section de votre illustration lorsque vous faites glisser et déposez une couleur dessus, style peinture par numéros. En utilisant le survol Apple Pencil, les gens peuvent prévisualiser à quoi ressemblera l’illustration avant de s’engager dans une couleur, ce qui accélère considérablement le processus. « Si vous faites de l’encrage – de la bande dessinée, par exemple – c’est énorme », déclare d’Este.

Maintenant, l’équipe Procreate croit fermement que l’Apple Pencil Hover « résout un tas de choses » pour les créateurs et que toute personne qui utilise la fonctionnalité aura du mal à revenir à une expérience sans elle.

En savoir plus sur Procreate

Procreate pour iPad est disponible sur l’App Store pour 12,99 $. La version Pocket pour iPhone coûte 5,99 $. Les deux applications nécessitent un appareil exécutant iOS 15.4.1 ou une version ultérieure.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :