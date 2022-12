Dans un rappel des messages AIM Away, Instagram présente une nouvelle fonctionnalité « Notes » [Comment]

Cette semaine, Instagram a déployé une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs qu’ils appellent « Notes », un moyen pour les utilisateurs de laisser une sorte de mise à jour de statut – ou message d’absence – à leurs abonnés ou à leurs amis proches.

Comment ça fonctionne

Lorsque vous ouvrez vos DM Instagram, vous verrez maintenant une ligne linéaire de notes que vous pouvez faire défiler à partir de vos abonnés ou de toute personne qui vous a mis dans sa liste d’amis proches.

« Notes » d’Instagram

Selon le communiqué de presse d’Instagram :

Nous commençons à déployer Notes, une nouvelle façon de partager vos pensées et de voir ce que font vos amis. Les notes sont des messages courts de 60 caractères maximum utilisant uniquement du texte et des emojis. Au cours des tests, nous avons appris que les utilisateurs aimaient disposer d’un moyen simple et léger de partager ce qu’ils avaient en tête et d’entamer des conversations. Qu’il s’agisse de demander des recommandations ou de partager ce qu’ils font, Notes offre aux utilisateurs un moyen décontracté et spontané de s’exprimer et de se connecter les uns aux autres.

L’ajout d’une note à votre profil peut se faire de la même manière que vous ajouteriez une histoire ; cliquez simplement sur l’icône « plus » sur votre photo de profil lorsque vous êtes dans vos DM. Comme pour une histoire, les notes peuvent durer jusqu’à 24 heures et peuvent être supprimées et/ou mises à jour aussi souvent que vous le souhaitez. Les utilisateurs peuvent également répondre directement aux notes de la même manière qu’ils peuvent répondre directement à l’histoire de quelqu’un. .

Une différence sournoise

Sur Instagram Stories et Instagram Notes, les utilisateurs ont la possibilité de partager du contenu avec leur liste d’amis proches. « Close Friends » est exactement ce à quoi cela ressemble – un groupe de personnes que vous avez choisi pour être autorisé à accéder à votre contenu que vous choisissez ne pas à partager avec le reste de vos abonnés. Votre liste d’amis proches est le même groupe d’abonnés pour les histoires et les notes.

Cependant, il y a une mise en garde.

Lorsque vous êtes l’ami proche de quelqu’un et qu’il publie une histoire d’amis proches, vous verrez un cercle vert entourant sa photo de profil sur votre fil d’accueil, indiquant que vous êtes, en fait, sur sa liste d’amis proches ; dans Instagram Notes, cependant, aucune indication de ce type n’apparaît. Il n’y a pas de cercle vert autour d’une note, peu importe si la personne a envoyé la note à tous ses abonnés ou à ses amis proches présélectionnés.

Cela indique que si quelqu’un a une personne ou 20 personnes parmi ses amis proches, il n’y a pas de moyen immédiat dans Notes de discerner qui fait partie ou non de ce groupe. Cela dit, si vous vouliez revérifier leurs amis proches pour voir si vous faites partie de leur entourage, vous pouvez aller sur le profil de la personne et vous verrez un « suivi » vert, comme indiqué ci-dessous :

Un « suivi » vert indiquant que vous êtes sur la liste d’amis proches de quelqu’un

La prise de Netcost-security.fr

Malheureusement, j’adore cette petite fonctionnalité idiote de Notes, même si je sais que c’est une autre façon dont Instagram m’aspire dans sa plate-forme.

En tant que personne qui a passé des années formatrices à l’ère AOL Instant Message (AIM) – tout comme Mark Zuckerberg et Adam Mosseri – voir mes amis publier des notes allant de « ~ brb appelle mon portable ~ » à « j’ai hâte d’être en terminale! » aux paroles de chansons, cette fonctionnalité m’a transporté directement dans le salon de mes parents quand j’étais enfant. Tout d’un coup, nous sommes en 1997, j’ai 11 ans et j’essaie de trouver un moyen intelligent mais dédié d’attirer l’attention de mon béguin via un message d’absence – le sous-tweet original.

Ce que je n’aime pas dans Notes, cependant, est double.

Premièrement, je n’aime pas le fait qu’il s’agisse d’un autre outil d’engagement qui, inévitablement, gardera les gens en ligne et sur Instagram encore plus longtemps – du moins pour moi, car franchement, je manque de contrôle sur les réseaux sociaux. Je peux publier autant de notes que je le souhaite tout au long de la journée et je peux répondre à celles que mes amis publient.

Deuxièmement, je ne comprends vraiment pas le manque de transparence avec Close Friends. Pourquoi ne pas jeter un cercle vert autour de la note de quelqu’un de la même manière que nous le voyons avec les histoires ? Pourquoi quelqu’un devrait-il naviguer (devrait-il choisir d’enquêter) sur le profil d’une personne pour être sûr ? « C’est suspect… c’est bizarre. »

Quand tout est dit et fait, cependant, et même si je n’ai pas encore publié de notes personnelles, je pense que c’est une fonctionnalité mignonne qui donne (un autre) aperçu intéressant de la personnalité des gens.

