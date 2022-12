Firefox 108 est livré avec des corrections de bugs ainsi que le prise en charge du mode d’efficacité de Windows 11 et de WebMIDI

En bref : Mozilla vient de publier sa dernière version de Firefox, qui est principalement une mise à jour de sécurité avec quelques améliorations mineures parsemées. De plus, le navigateur open source peut désormais interagir avec les instruments de musique via le prise en charge de l’API Web MIDI.

Alors que Mozilla recherche de nouvelles sources de revenus, le développement de Firefox se poursuit dans le but de faire du navigateur open source une alternative solide à Google Chrome et au moteur de mise en page omniprésent Chromium.

Firefox 108.0 apporte une petite liste de nouvelles fonctionnalités. Les cartes d’importation, qui permettent aux pages Web de contrôler le comportement des importations JavaScript, sont désormais activées par défaut. La mise à jour introduit également le prise en charge du mode efficacité dans Windows 11 pour que les processus des onglets d’arrière-plan utilisent moins de ressources et d’énergie, ce qui pourrait être utile pour les ordinateurs portables.

Il existe également un nouveau raccourci clavier (Maj + Échap) pour lancer la fonction Gestionnaire de processus du navigateur, offrant un moyen d’identifier rapidement les processus qui utilisent trop de ressources système. La planification des images sous charge a également été améliorée, ce qui devrait augmenter les performances et aider Firefox à obtenir un meilleur score dans le benchmark graphique MotionMark.

Ailleurs, il existe une prise en charge améliorée de Web MIDI, une API basée sur JavaScript conçue pour établir un pont entre la norme MIDI vieille de plusieurs décennies, les instruments de musique MIDI compatibles et le Web. Le Web MIDI a été conçu pour être aussi efficace que possible, même si Mozilla devait également implémenter un mécanisme expérimental pour éviter les problèmes de sécurité lors de l’accès à des capacités matérielles « dangereuses » (c’est-à-dire de bas niveau).

Le nouveau Firefox introduit également le prise en charge d’une correction des couleurs appropriée dans les images étiquetées avec le profil ICCv4 et le prise en charge des caractères non anglais lors de l’enregistrement et de l’impression de formulaires PDF, ainsi que des correctifs pour huit failles de sécurité allant de « modérées » à « élevées ».

Mozilla a dû publier une mise à jour mineure pour résoudre un problème de dernière minute après la mise en ligne de 108. Firefox 108.0.1 corrige la réinitialisation du moteur de recherche par défaut lors de la mise à niveau pour les profils précédemment copiés à partir d’un emplacement différent.

Comme d’habitude, le dernier téléchargement de bureau du navigateur open source pour Windows, Linux et macOS est disponible via les serveurs officiels de Mozilla.