Diablo 4 nécessitera « environ 75 heures » pour terminer sa passe de combat

Le lancement de Diablo 4 marquera le début d’une livraison à partir de laquelle un support solide est attendu, à la hauteur de ce que nous pouvons attendre du grand jeu de service de Blizzard d’ici 2023. Dans une discussion ouverte avec la communauté, l’équipe a partagé combien de temps il vous amènera à compléter son passe de combat et le slot dans lequel il sera disponible.

Durée et temps nécessaires pour terminer le pass saisonnier de Diablo 4

Joe Shely, directeur du jeu, révèle que le battle pass durera 3 mois, c’est-à-dire pendant toute la période de la saison. «Vous aurez suffisamment de temps pour vous frayer un chemin à travers la passe de combat. Les joueurs actifs n’auront aucun problème », souligne-t-il. En revanche, Joseph Piepiora, directeur de jeu associé, place en nombre d’heures ce qu’il faudra pour le faire : « Réaliser la passe de combat, c’est près de 75 heures, environ. »

Piepiora souligne qu’il est important pour eux que les joueurs ne se sentent pas obligés de jouer tous les jours pendant certaines heures pendant la durée de 3 mois. « Nous voulons que les joueurs s’engagent à un rythme qui leur convient et sentent qu’ils ont le temps d’atteindre l’arrivée. »

Ses créateurs indiquent clairement que vous gagnerez des progrès dans Battle Pass avec tout ce que vous ferez dans le jeu, qu’il s’agisse de tuer des monstres de base ou de terminer des donjons, des quêtes et des événements en jeu. Nous savons que chaque année, il y aura quatre saisons et chacune d’elles introduira des chaînes de missions spéciales, des équipements légendaires et d’autres fonctions qui s’ajouteront au concept vu au lancement.

Dans ce cadre de contenu temporaire, le journal de saison se démarque, une sorte de roadmap dans laquelle les récompenses et les objectifs spéciaux que nous aurons à notre disposition sont indiqués. Vous n’avez pas besoin d’acheter le Battle Pass pour y accéder : tous les joueurs pourront jouer ce côté de l’expérience sans payer un seul euro de plus.

Rappelons que Diablo 4 est prévu pour le 6 juin 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Source : Diable sur YouTube