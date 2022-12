OUKITEL dévoile la date de la première mondiale de la mini-tablette tout-terrain RT3

La première mini-tablette renforcée de 8 pouces avec accès Internet et 64 Go de mémoire ROM sera bientôt disponible.

Aujourd’hui, la marque mondiale de technologie OUKITEL a confirmé qu’elle lancerait la plus petite tablette renforcée avec accès à Internet et 64 Go de mémoire ROM – OUKITEL RT3 le 21 décembre 2022.

L’OUKITEL RT3

Une tablette robuste, capable de supporter une manipulation brutale et de fonctionner correctement même dans des conditions extrêmes, sert l’objectif de diverses industries, de la construction à l’ingénierie en passant par l’éducation. L’un des problèmes des tablettes robustes traditionnelles est que ces appareils sont généralement grands et encombrants.

Conçue dans un souci de portabilité et de durabilité, la tablette robuste OUKITEL RT3 de 8 pouces est une tablette légère et portable qui peut être transportée facilement tout en offrant des performances ultimes et une protection complète. Bien que l’appareil soit aussi petit que 209 x 136,6 x 14 mm et aussi léger que 538,1 g, il peut résister aux chocs accidentels, aux chutes, aux vibrations, aux températures extrêmes, à la poussière, à la saleté, à l’eau, à la glace, à la neige et à la pluie.

Conception robuste

Avec un écran IPS résistant aux rayures et un boîtier de protection caoutchouté, le OUKITEL RT3 est durable, résistant aux chocs, aux chutes et aux vibrations, étanche à l’eau et à la poussière. Classé IP68 étanche à l’eau et IP69K étanche à la poussière, il est protégé contre l’immersion dans l’eau jusqu’à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes et contre la pénétration de poussière, de sable, etc. Et il est certifié MIL-STD-810H pour garantir qu’il peut survivre à des chutes de 1,5 mètre sur le sol.

Portabilité confortable

L’écran tactile de 8 pouces avec une luminosité de 400 nits offre une expérience de visualisation et d’utilisation exceptionnelle. Qu’il s’agisse d’un entrepôt humide ou d’une zone extérieure, cette tablette robuste bénéficiera d’un écran d’affichage clair. Cette tablette compacte et portable est facile à transporter et à tenir en main lors de son utilisation. Elle est idéale pour la tenue de dossiers, la gestion des stocks, les services d’urgence, l’éducation, le divertissement, etc.

Des performances rapides et fluides

La tablette robuste OUKITEL RT3 est équipée du processeur MediaTek Helio P22 octa-core, du système d’exploitation Android 12 et de 4 Go de RAM pour garantir la rapidité des applications, des transferts de fichiers et du fonctionnement multitâche. Les utilisateurs d’OUKITEL RT3 peuvent passer d’une application à l’autre à toute vitesse.

Son stockage interne de 64 Go est suffisant pour les applications de base, les images et les fichiers. Insérez une carte microSD d’un maximum de 1 To pour étendre sa mémoire.

Batterie de 5150 mAh

L’appareil est livré avec une batterie de 5 150 mAh. OUKITEL affirme que cette batterie peut offrir de l’énergie toute la journée pour les aventures en plein air ou les longues journées de travail, jusqu’à 490 heures de veille, ou 15 heures de conversation sur une seule charge.

Plus surprenant encore, elle prend en charge une fonction de charge inversée – elle fait office de banque d’alimentation de 5 150 mAh – pour prêter du jus à un autre périphérique USB gourmand en énergie.

Système à trois caméras

Cette mini-tablette renforcée est équipée de trois caméras, deux à l’arrière et une caméra selfie. L’appareil photo principal, doté d’un capteur Sony IMX519 de 16 mégapixels et d’un flash LED, est idéal pour prendre de superbes clichés en pleine lumière ou dans des conditions de faible luminosité. Accompagnant la caméra principale, il y a une caméra macro pour capturer des images en gros plan des sujets.

Il y a une caméra frontale avec une résolution de 8MP pour des selfies de qualité et des appels vidéo.

Autres caractéristiques

Cette tablette permet d’utiliser simultanément deux cartes nano SIM ou une carte nano SIM et une carte MicroSD. Le support cellulaire permet aux utilisateurs de rester connectés et d’accéder aux données à tout moment et en tout lieu.

La tablette OUKITEL RT3 portable supporte le GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou, ce qui permet aux utilisateurs de localiser rapidement un lieu et de planifier un itinéraire.

Parmi les autres caractéristiques de cette tablette, citons la prise en charge du Wi-Fi 2.4G/5G et du Bluetooth 5.3, les doubles haut-parleurs, la lecture des codes-barres, l’OTG et la prise en charge des sacs à outils.

Prix et disponibilité

La mini tablette renforcée OUKITEL RT3 sera disponible le 21 décembre 2022. Les premiers acheteurs pourront bénéficier d’un coupon supplémentaire de 10 $ en guise de bonus.