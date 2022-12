FIFA, à la Nostra Damus : le vainqueur de la Coupe du monde a raison pour la quatrième fois consécutive

Dans les jours précédant la loterie de Noël, il peut être judicieux de demander à EA Sports le numéro gagnant. Si vous êtes aussi bon que de deviner le vainqueur de la Coupe du monde de football, n’importe qui peut devenir riche en un clin d’œil. L’Argentine a remporté la victoire dans une finale angoissante décidée aux tirs au but, mais la vérité est que FIFA 23 a déjà prédit que l’équipe nationale argentine allait remporter la Coupe du monde Qatar 2022… et ce n’est pas la première fois.

Avant le début du championnat, EA Sports a utilisé les classements des modes Tournoi et Coup d’envoi de la Coupe du monde pour deviner que l’équipe de Messi gagnerait la Coupe du monde.

Quels autres vainqueurs de la Coupe du monde avez-vous bien compris ?

En 2010, la Coupe du monde d’Afrique du Sud a été très spéciale pour les supporters espagnols. L’équipe espagnole a remporté sa première Coupe du monde et oui, la FIFA l’a également prédit. Quatre ans plus tard, lors de la Coupe du monde 2014 en Corée du Sud, EA Sports a fait de même avec l’Allemagne et a de nouveau servi de Nostra Damus. Quatre autres années se sont écoulées et lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, les créateurs de la FIFA ont prédit la victoire de l’Allemagne, qui s’est également réalisée.

Quoi qu’il en soit, tous ne sont pas des succès. Sans aller plus loin, dans cette même Coupe du monde, ils ont omis de prédire que Kylian Mbappé serait le meilleur buteur. Ce n’était pas non plus le moment où l’Angleterre allait être éliminée, pour donner un autre exemple.

FIFA 23 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. La version Nintendo Switch est l’édition Legacy, ce qui indique qu’elle ne met à jour que les équipes, les statistiques et les listes de joueurs. Il s’agit de la seule version qui n’inclut pas la mise à jour gratuite pour la Coupe du monde Qatar 2022.