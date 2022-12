Comment réinitialiser facilement la télécommande Firestick [For Every FireStick Remote]

Vous rencontrez des problèmes avec votre télécommande FireStick ? Si vous êtes sûr que le matériel n’est pas le problème, vous pouvez réinitialiser votre télécommande Firestick pour le résoudre. Voici le guide de travail sur la façon de réinitialiser FireStick Remote.

Les appareils Firestick d’Amazon sont les appareils intelligents Amazon les plus populaires. Vous voyez, c’est un petit petit appareil qui convertit n’importe quel téléviseur ordinaire avec un port HDMI en un téléviseur intelligent. Le Firestick vous permet d’installer différentes applications, de diffuser divers films et émissions de télévision, et vous permet également de vous connecter à Internet via le réseau WiFi et des appareils utilisant Bluetooth. Pour contrôler les appareils FireStick, vous pouvez facilement utiliser la télécommande fournie avec l’appareil lui-même.

Cependant, une situation peut survenir et vous obliger à réinitialiser votre télécommande Firestick. Il est possible que la télécommande ne fonctionne pas comme prévu ou que vous vous soyez procuré une télécommande Firestick qui a déjà été utilisée avec l’appareil Firestick de quelqu’un d’autre. Quelle que soit la raison, vous pouvez toujours effectuer une réinitialisation d’usine de la télécommande Firestick particulière en suivant les méthodes mentionnées ci-dessous.

Comment réinitialiser une télécommande Firestick

Maintenant, il existe différentes télécommandes Firestick et chaque type de télécommande a une méthode différente pour effectuer une réinitialisation. Faites donc défiler et sélectionnez la télécommande Firestick que vous possédez et suivez les instructions.

#Pointe: Avant la réinitialisation, je suggérerais d’essayer un redémarrage sur la télécommande FireStick (appuyez simultanément sur les boutons Select et Home et maintenez-les enfoncés pendant 20 secondes). Parce que Redémarrer peut résoudre la plupart des problèmes et que vous n’aurez peut-être même pas besoin de réinitialiser votre télécommande FireStick. Vous pouvez également essayer de retirer Amazon Firestick de l’alimentation et du téléviseur connecté. Reconnectez-vous après 20 secondes.

Boutons dont vous devez vous souvenir :

Réinitialiser la télécommande Firestick de l’édition de base

Possédez-vous la télécommande Firestick Basic Edition ? Vous pouvez suivre ces étapes pour réinitialiser facilement la télécommande.

Saisissez la télécommande Firestick Basic Edition et maintenez enfoncée la touche Maison bouton. Tout en maintenant le bouton Home enfoncé, appuyez sur le Menu bouton trois fois.

Ensuite, vous devez Libération le bouton Accueil. Maintenant, appuyez sur le Menu bouton au moins Neuf fois sur votre télécommande Firestick Basic Edition. Retirez maintenant les piles de votre télécommande FireStick. Débranchez également le Firestick du téléviseur et laissez-le débranché pendant environ 60 secondes. Une fois les 60 secondes écoulées, réinsérez les piles dans la télécommande et rebranchez le Firestick sur le téléviseur. Lorsque le téléviseur affiche l’écran d’accueil sur votre téléviseur, maintenez la touche Maison bouton pendant 40 secondes. Enfin, attendez 60 secondes que la configuration soit terminée.

Réinitialiser la télécommande vocale Alexa (1ère génération)

Voici les étapes à suivre pour effectuer une réinitialisation si vous possédez la télécommande vocale Alexa de 1ère génération pour Firestick. La télécommande de première génération n’a pas de boutons d’alimentation et de volume.

Débranchez votre Fire TV appareil de la source d’alimentation. Maintenant, attendez environ 60 secondes. Garder le La gauche et Menu touches de la télécommande enfoncées ensemble pendant 12 secondes.

Une fois les 12 secondes écoulées, Libération les deux boutons et attendez environ 5 secondes. Retirez les piles de la télécommande Firestick. Maintenant, rebranchez l’appareil Fire TV sur le téléviseur et sa source d’alimentation. Après cela, attendez 60 secondes, puis réinsérez les piles. Enfin, appuyez sur la Maison bouton de votre télécommande Firestick. Votre télécommande se couplera à nouveau avec le téléviseur maintenant. Si la télécommande n’est pas couplée, maintenez le bouton Accueil enfoncé pendant environ 10 secondes pour coupler la télécommande à votre appareil Fire TV.

Réinitialiser la télécommande vocale Alexa (avec les boutons d’alimentation et de volume)

En utilisant cette méthode, vous pouvez réinitialiser Alexa Voice Remote deuxième génération et troisième génération. Si vous possédez l’une de ces télécommandes Fire TV.

Laissez votre appareil Fire TV débranché pendant 60 secondes. appuyez sur la Gauche, Menu, et Retour boutons ensemble et maintenez-les enfoncés pendant 12 secondes.

Relâchez maintenant tous les boutons et attendez environ 5 secondes. Aussi, retirer les piles depuis votre télécommande Firestick. Vous devrez maintenant rebrancher le Firestick sur sa source d’alimentation et attendre 60 secondes. Réinsérez les piles et appuyez sur le Maison bouton de la télécommande pour l’associer à l’appareil Fire TV.

Réinitialiser Alexa Voice Remote Lite

Amazon propose également une version allégée de FireStick qui est disponible à moindre coût et est livrée avec Lite FireStick Remote. Le FireStick Remote Lite n’a pas le bouton d’alimentation et les boutons de volume. Si vous avez la version Lite, vous pouvez suivre cette méthode.

Tout d’abord, retirez votre FireStick du téléviseur et de la source d’alimentation. Au bout de 60 secondes, maintenez enfoncée la touche La gauche, Menu, et Retour boutons ensemble pendant 12 secondes.

Relâchez les boutons et attendez 5 secondes. Après ça retirer les piles depuis votre télécommande Firestick Lite. Insérez le Firestick Lite dans la source d’alimentation et connectez-le à votre téléviseur. Attendez 60 secondes, et le insérer des piles sur votre télécommande Firestick Lite. Appuyez enfin sur la Maison bouton de votre télécommande.

Réinitialiser les télécommandes Fire TV

Si vous possédez un Fire TV différent du FireStick, vous pouvez suivre cette méthode. Bien que Fire TV et FireStick soient des produits différents, les deux prennent en charge des types de télécommandes similaires. Fire TV est livré avec Alexa Voice Remote ainsi que Smart TV Remote. La télécommande Smart TV a les mêmes boutons que la télécommande vocale Alexa de troisième génération, mais le placement des boutons est différent. Les deux télécommandes suivent les mêmes étapes que vous pouvez vérifier ci-dessous.

Retirez votre Fire TV du téléviseur connecté et de la source d’alimentation. Attendez 60 secondes, puis appuyez sur La gauche, Menuet Retour boutons ensemble et maintenez-les enfoncés pendant 12 secondes.

Maintenant vous pouvez Libération tous les boutons. Attendez 5 secondes, puis retirez les piles de votre télécommande Fire TV. Réinsérez le Fire TV dans le téléviseur connecté et la source d’alimentation. Attendez 60 secondes. Après cela, remettez les piles dans la télécommande Fire TV. appuyez sur la Maison bouton pour appairer la télécommande. Le voyant bleu clignotera. S’il n’est pas apparié, appuyez sur le bouton Accueil et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes.

Réinitialiser la télécommande de la barre de son Fire TV

Amazon propose également une barre de son alimentée par le système d’exploitation Fire TV d’Amazon. Vous pouvez suivre ces étapes pour réinitialiser la télécommande immédiatement.

Déconnectez votre Fire TV et attendez environ 60 secondes. Appuyez maintenant sur la La gauche, Menuet Retour boutons ensemble et maintenez-les enfoncés pendant 12 secondes.

Après 12 secondes, relâchez tous les boutons et attendez environ 5 secondes. Prochain, retirer les piles depuis la télécommande de votre barre de son Fire TV. Branchez la barre de son Fire TV à sa source d’alimentation et connectez-la à votre téléviseur et attendez 60 secondes. Insérez les piles dans la télécommande. Enfin, appuyez sur la Maison de la télécommande pour l’associer à nouveau à la barre de son Fire TV. L’indicateur LED bleu de votre télécommande clignotera indiquant que l’appairage a réussi. S’il n’est pas jumelé, appuyez sur le bouton Accueil pendant 10 secondes.

Vous avez encore des questions, suivez ces FAQ :

Puis-je utiliser mon téléphone comme télécommande Firestick ? Oui, Amazon a une application Remote officielle pour les deux Android et iPhone. Ainsi, si votre télécommande ne fonctionne pas ou si vous souhaitez simplement essayer votre téléphone en tant que télécommande, vous pouvez utiliser l’application Fire TV. Comment jumeler à nouveau ma télécommande Firestick ? Après la réinitialisation, vous pourrez facilement coupler votre télécommande Firestick avec un appareil Firestick à l’aide du bouton Accueil. Appuyez sur le bouton Accueil et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes. Puis-je remplacer une télécommande Firestick ? Oui, vous pouvez obtenir une nouvelle télécommande et l’utiliser facilement avec votre appareil Fire Stick actuel. Tout ce que vous avez à faire est de coupler votre nouvelle télécommande.

Conclusion

Ceci conclut le guide définitif sur la façon de réinitialiser facilement la télécommande Firestick. Avec ce guide de réinitialisation, vous devriez être en mesure de résoudre facilement de nombreux problèmes auxquels vous pourriez être confronté avec la télécommande. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

Vérifiez également :