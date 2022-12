L’expérience Apple Maps repensée s’étend aux utilisateurs de ces cinq pays

Apple étend la version la plus avancée et la plus récente d’Apple Maps à d’autres pays. Dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, la société a annoncé que la nouvelle expérience Apple Maps est désormais disponible aux Pays-Bas, en Belgique, au Liechtenstein, au Luxembourg et en Suisse.

Avec cette mise à niveau, les utilisateurs de ces cinq pays peuvent s’attendre à une navigation plus rapide et plus précise, à des graphiques et à une cartographie plus détaillés, à des visualisations 3D pour les points de repère, etc. La mise à jour apporte également la prise en charge de la fonction « Siri Natural Language Guidance », qui, selon Apple, « offre des instructions qui semblent plus naturelles et plus faciles à suivre ».

Autres fonctionnalités Apple Maps désormais disponibles dans ces pays :

Les utilisateurs peuvent recevoir des instructions de marche étape par étape en réalité augmentée en tenant simplement leur iPhone afin que les bâtiments de la zone soient scannés. Maps détermine ensuite de manière extrêmement précise la position et donne des instructions détaillées qui peuvent être consultées dans le contexte du monde réel.

La fonction « Look Around » de Maps propose des images haute résolution au niveau de la rue, des photos 3D et des transitions fluides. Les utilisateurs de Maps de n’importe où dans le monde peuvent désormais naviguer à leur guise aux Pays-Bas, en Belgique, au Liechtenstein, au Luxembourg et en Suisse.

Les conducteurs de certaines voitures électriques peuvent également planifier leur trajet dans Maps avec des points de recharge appropriés, en tenant compte des différences d’altitude et d’autres facteurs tout au long de l’itinéraire.

Les utilisateurs de l’accès public en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Suisse peuvent plus facilement trouver les gares à proximité et épingler les lignes fréquemment utilisées.

Eddy Cue, vice-président senior des services d’Apple, a vanté l’expansion dans un communiqué :

Avec Apple Maps, vous explorez le monde entier sans compromettre votre vie privée. Nous sommes ravis de permettre à encore plus d’utilisateurs d’en profiter avec les nouvelles fonctionnalités que nous introduisons aujourd’hui. Maps a été complètement remanié et offre désormais une meilleure navigation, plus de détails, de meilleures informations sur les lieux et de belles fonctionnalités que seul Apple peut offrir, telles que « Look Around » et « Natural Language Guidance ». Il est maintenant plus facile que jamais de planifier des voyages vers vos destinations préférées.

Vous pouvez en savoir plus dans le communiqué de presse complet d’Apple ici.

