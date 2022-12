James Gunn nie Variety et confirme s’il veut ou non Batman de Pattinson dans le nouveau DCU

Ces derniers jours ont été très agités à DC. Et c’est que les nouvelles sur l’avenir de son univers cinématographique super-héroïque qui est remodelé de fond en comble par ses nouveaux réalisateurs, James Gunn et Peter Safran, qui présentent ces jours-ci leur nouveau plan pour les années à venir au direction de Warner Bros. Discovery, avec des décisions qui ne plairont pas à tout le monde mais qui visent à préserver l’avenir de DC et de ses personnages, comme Gunn lui-même l’a récemment déclaré. Et l’une de ces décisions est déjà arrivée : le départ définitif d’Henry Cavill en tant que Superman, tout cela malgré sa récente annonce de son retour après Black Adam. Bien qu’il semble qu’un autre des grands poids lourds de DC, Batman, fera également l’objet de controverses. À tel point qu’un média aussi réputé que Variety a récemment assuré que Gunn avait l’intention d’ajouter Batman de Robert Pattinson à sa nouvelle DCU; Eh bien, le réalisateur lui-même a assuré que c’était « totalement faux ».

Robert Pattinson continuera dans son propre univers en tant que Batman

Cela a été déclaré par James Gunn lui-même via son compte Twitter officiel, un outil qu’il utilise constamment pour partager des nouvelles et rester en contact avec les fans. Et c’est que Variety, l’un des médias les plus fiables d’Hollywood sur l’actualité cinématographique et les fuites, a récemment assuré que « James Gunn explorait la possibilité d’incorporer l’univers de Matt Reeves et Batman de Robert Pattinson dans son large univers DC », une possibilité que beaucoup fêteraient, puisqu’à défaut d’un nouveau Batman pour un univers partagé, quoi de mieux que d’avoir la version réussie de Reeves et Pattinson.

Eh bien, James Gunn s’est empressé de démentir la nouvelle, assurant qu' »il y a peu de journalistes que j’aime plus qu’Adam B. Vary ». [de Variety] -vraiment un type bien- mais dans ce cas il lui faut trouver une nouvelle Source car c’est totalement faux », a écrit le cinéaste, écartant ainsi la possibilité d’inclure le Batman de Robert Pattinson dans son nouvel univers en construction.

Bien sûr, le nouveau DCU a également besoin d’un nouveau Batman, puisque Ben Affleck est déjà entré dans l’histoire malgré ses prochains caméos dans la phase finale du DCEU toujours présent. Quel acteur aura la lourde tâche de reprendre le flambeau du chevalier noir avec un autre célèbre Batman déjà actif ? Ou peut-être que Gunn renoncera à avoir son propre Batman pour ne pas semer la confusion parmi le grand public ?

Source | James Gunn