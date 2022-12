Realme annonce la version bêta d’accès anticipé d’Android 13 pour Realme 8 5G et Narzo 30 5G

à la sortie mondiale du nouveau skin personnalisé Realme UI 4.0 la semaine dernière. La société a annoncé la version bêta d’accès anticipé pour deux modèles compatibles – Realme 8 5G et Realme Narzo 30 5G. Realme UI 4.0 est la dernière itération du skin personnalisé de la société, basé sur Android 13. Si vous possédez le Realme 8 5G ou le Realme Narzo 30 5G, vous pouvez essayer le dernier skin.

Realme a officiellement annoncé la version bêta de l’accès anticipé sur son forum communautaire. La société indique que le Realme 8 5G et le Narzo 30 5G doivent fonctionner avec le numéro de build C.04 / C.06. Si votre téléphone est sur une version plus ancienne, mettez-le à jour vers la version la plus récente. Et la société a également mentionné qu’il y a des places limitées dans le programme d’accès anticipé, vous voudrez peut-être être rapide.

Parlant des changements et des fonctionnalités, Realme a alors équipé les nouveaux éléments de conception aquamorphiques vus sur les téléphones Oppo et OnePlus exécutant Android 13. La mise à jour comprend également des fonctionnalités telles que l’AOD mis à jour, un moteur de calcul dynamique pour l’amélioration des performances, un outil Private Safe, un support pour plus de palettes de couleurs, de grands dossiers pour l’écran d’accueil, de nouveaux outils d’édition pour la capture d’écran, et plus encore.

Maintenant, si vous possédez Realme 8 5G ou Realme Narzo 30 5G et que vous souhaitez essayer le nouveau skin Android 13 basé sur Realme UI 4.0 via le programme d’accès anticipé, vous pouvez facilement participer au programme bêta.

Tout d’abord, assurez-vous que votre téléphone fonctionne sur la dernière version – C.04 / C.06, si vous utilisez la dernière version, puis accédez à la mise à jour du logiciel dans les paramètres et appuyez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Version d’essai et entrez les détails requis.

Assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes avant de mettre à jour votre appareil avec le nouveau logiciel. Chargez également votre appareil à au moins 60 %. Vous pouvez également revenir à la version stable d’Android 12 à l’avenir si vous le souhaitez, les étapes sont répertoriées sur le forum de la communauté de Realme, consultez les sources disponibles à la fin de cet article pour connaître les étapes de retour en arrière.

