Henry Cavill confirme qu’il ne reviendra pas en tant que Superman, mais Gunn n’exclut pas de l’avoir à nouveau

La nouvelle selon laquelle Henry Cavill revêtirait à nouveau la cape de Superman a été accueillie avec enthousiasme par les fans de DC. Dans l’ensemble, les déménagements chez Waner Bros. Discovery ont abouti à l’embauche de James Gunn et Peter Safran, qui auront la lourde tâche de construire un nouvel univers cinématographique. Après avoir confirmé que Wonder Woman 3 a été annulé, les changements ont également atteint Superman : Cavill a rapporté sur Instagram qu’il ne rejouerait finalement plus Man of Steel, ce qui implique également que Man of Steel 2 ne sera pas filmé non plus.

Même ainsi, Gunn a assuré qu’ils avaient exploré les moyens possibles de travailler à nouveau avec Cavill.

« Je viens d’avoir une réunion avec James Gunn et Peter Safran et j’ai de mauvaises nouvelles. Après tout, je ne reviendrai pas en tant que Superman », a écrit Cavill. Tout cela malgré le fait que l’étude « lui ait dit qu’il pourrait annoncer » son « retour en octobre dernier ». L’acteur a reconnu que cette nouvelle « n’a pas été facile », mais a rappelé que parfois la vie est comme ça.

« La relève de la garde arrive parfois. Je le respecte. James et Peter ont un univers à construire, je leur souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui sont impliqués dans le nouvel univers, la meilleure des chances et la plus heureuse des fortunes. » Cavill s’est adressé directement à ses partisans et leur a dit que quoi qu’il arrive, Superman est toujours en vie. « Mon temps pour porter la cape est révolu, mais ce que représente Superman ne le sera jamais. Ça a été une balade amusante avec vous tous. »

Le prochain film de Superman relatera la jeunesse du personnage

La confirmation qu’Henry Cavill ne s’envolera plus dans son costume rouge et bleu a été accompagnée d’un message de James Gunn lui-même. Selon le nouveau codirecteur de DC Cinematic Universe, le prochain film est déjà en cours, mais ils ont besoin d’un acteur plus jeune que Cavill car il racontera les débuts du personnage en tant que super-héros. Même ainsi, cela ne ferme pas les portes pour revenir collaborer avec lui à l’avenir.

« Entre le [productos] au tableau se trouve Superman », encore dans les « premières » phases de son développement. Notre histoire se concentrera sur les débuts de Superman, donc le personnage ne sera pas joué par Henry Cavill. Quoi qu’il en soit, nous avons eu une excellente rencontre avec Henry, nous sommes de grands fans et nous avons discuté d’un certain nombre de possibilités de travailler ensemble à l’avenir. Gunn avait déjà déclaré récemment que l’Homme d’Acier était une priorité dans sa stratégie.

Sources | Henry Cavill (Instagram) et James Gunn (Twitter)