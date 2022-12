James Gunn annonce le retour de Ben Affleck à DC d’une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas

James Gunn, le nouveau directeur de DC Studios aux côtés de Peter Safran, agite les réseaux avec ses récentes annonces sur l’avenir de DC, avec le départ définitif d’Henry Cavill en tant que Superman malgré son retour retentissant dans Black Adam. Et un autre des attentats à la bombe que le cinéaste a publié est la confirmation du retour de Ben Affleck à DC, mais pas comme les fans s’y attendraient. À tel point que Gunn a assuré qu’il voulait qu’Affleck réalise un prochain film DCU et qu’Affleck lui-même le veuille aussi. De cette façon, il semble plus clair que jamais que Batman de Ben Affleck entrera également dans l’histoire dans la nouvelle étape de DC au cinéma.

Ben Affleck veut réaliser un film pour DC

Ainsi, et comme le raconte James Gunn, lui et Ben Affleck ont ​​récemment eu une réunion pour discuter des futurs projets DC : « J’ai rencontré Ben hier justement parce qu’il veut réaliser et nous voulons qu’il réalise », explique le président de DC Studios. « Nous devons juste trouver le bon projet », poursuit Gunn. De cette façon, le directeur de DC Studios confirme qu’ils veulent continuer à travailler avec Ben Affleck, mais ne pas continuer à jouer Batman malgré son récent retour à apparaître dans certains caméos, soit dans The Flash ou sa rumeur d’apparition dans Aquaman and the Lost Kingdom .

Rappelons qu’il y a quelques années, Ben Affleck allait réaliser son propre film Batman avec lui-même en tant que Chevalier noir après ses débuts dans Batman v Superman, plans qui ont fini par tourner court après Justice League et ses différentes controverses. Cela a amené Affleck à abandonner le rôle de Batman et ses aspirations avec le personnage de DC. Affleck pourrait-il réaliser un nouveau film Batman dans le cadre de la nouvelle DCU en dehors de l’univers de Matt Reeves et Robert Pattison ? Bien sûr, la DCU a besoin de son propre Batman.

Source | James Gunn