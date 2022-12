iOS 16.3 Beta 1 apporte la prise en charge des clés de sécurité physiques

Après avoir publié la mise à jour iOS 16.2 au public mardi, Apple a présenté mercredi la première version bêta d’iOS 16.3. C’est similaire à l’année dernière lorsque peu de temps après la publication de la version publique, Apple a commencé à tester la version bêta de sa prochaine version juste avant les vacances. La nouvelle mise à jour est disponible pour l’iPhone 8 et les modèles plus récents. Voici tout ce que vous devez savoir sur iOS 16.3 beta 1.

Apple garde ses antécédents de mise à jour propres, ce que souhaite un utilisateur. Les utilisateurs d’iPhone reçoivent des mises à jour dans un délai d’un mois ou deux et les bêta-testeurs peuvent tester de nouvelles mises à jour presque chaque semaine. Au moment de la mise à jour d’iOS 16, Apple a reçu des retours négatifs en raison de plusieurs bugs majeurs, mais avec iOS 16.1, c’est assez stable. La version bêta d’iOS 16.3 ajoutera plus de fonctionnalités à iOS 16.

Outre iOS 16.3 Beta 1, Apple a également publié iPadOS 16.3 Beta 1, macOS Ventura 13.2 Beta 1, macOS Monterey 12.6.3 RC, macOS Big Sur 11.7.3 RC, tvOS 16.2 Beta 1 et watchOS 9.3 Beta 1. Le dernier iOS 16.3 Beta 1 est livré avec un numéro de build 20D5024e. Il pèse environ 5 Go si vous passez de la version publique.

La plupart des fonctionnalités annoncées par Apple lors du lancement d’iOS 16 sont déjà disponibles sur les iPhones. Et c’est pourquoi nous ne verrons peut-être pas de fonctionnalités comme iOS 16.1 et iOS 16.2 dans le reste des versions. Mais encore, Apple ajoutera de nouvelles fonctionnalités qui n’ont pas encore été annoncées. En parlant d’iOS 16.3 beta 1, la mise à jour s’accompagne de quelques modifications et de nouvelles fonctionnalités.

Nouvelle mise à jour du micrologiciel du modem 1.40.00

Socket en charge des clés de sécurité physiques pour se connecter aux identifiants Apple. Les utilisateurs peuvent configurer des clés de sécurité et les utiliser pour se connecter à leurs identifiants Apple. Les utilisateurs peuvent ajouter des clés de sécurité dans Paramètres > Appuyez sur nom d’utilisateur > Mot de passe et sécurité > Ajouter des clés de sécurité

La mise à jour affiche également des écrans de démarrage et des pages d’informations lors de l’ouverture de l’application pour faire connaître des fonctionnalités telles que Handoff, Apple Music Sing, etc. Il y a des corrections de bugs ainsi que des modifications mineures ici et là. Nous ne connaissons pas les performances de la batterie depuis sa nouvelle mise à jour. Faites-nous part de votre expérience si vous utilisez la première version bêta.

Actuellement, iOS 16.3 Beta 1 est disponible pour les développeurs et les bêta-testeurs publics peuvent probablement s’attendre à la mise à jour dans un délai d’un jour. Pour obtenir la mise à jour, vous devez installer le profil bêta iOS 16 s’il n’est pas déjà installé. Les utilisateurs peuvent vérifier la mise à jour en accédant à Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel.

Avant de mettre à jour votre iPhone, assurez-vous de sauvegarder vos données sur votre PC ou iCloud et chargez-les à au moins 50 %.

