Huit "influenceurs" accusé de fraude en valeurs mobilières dans le cadre d’une escroquerie de 114 millions de dollars

En un mot : les autorités ont arrêté huit hommes qui auraient été impliqués dans une escroquerie « massive » de pompage et de vidage. Les suspects sont accusés d’avoir gonflé artificiellement les cours des actions en utilisant leur influence sur Twitter et Discord pour amener les abonnés à acheter des actions dans des entreprises spécifiques avant de vendre leurs propres actions pour un énorme profit.

Selon le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission, entre janvier 2020 et avril 2022, un groupe de huit influenceurs des médias sociaux a conspiré pour cibler des entreprises achetant des milliers de dollars en actions. Ils ont ensuite promu ces achats en tant que tickets chauds sur leurs comptes de médias sociaux.

L’acte d’accusation indique que les escrocs boursiers comptaient collectivement environ 1,5 million d’abonnés sur Twitter. Ils ont également utilisé le serveur Discord « Atlas Trading » pour diffuser les faux conseils boursiers. » La ruse est même allée jusqu’à se faire passer pour des experts de Wall Street sur le podcast commercial « Pennies : Going in Raw », animé par les co-conspirateurs présumés Daniel Knight et Mitchell Hennessy.

Une fois que l’équipe a convaincu les abonnés d’acheter suffisamment d’actions pour augmenter le prix des actions cibles, ils ont abandonné les leurs tout en disant à leur public qu’ils étaient « assis » dessus pendant 24 heures ou plus.

Au moins un des escrocs était si arrogant qu’il a admis que ce que le groupe faisait s’apparentait à un vol. Lors d’une discussion sur Discord, Knight et son co-conspirateur Tom Cooperman ont discuté du ciblage de GTT Communications. Une cohorte anonyme a mentionné vouloir faire l’achat « de la bonne manière » (par petits incréments pour ne pas attirer l’attention) parce qu’il craignait de se faire prendre.

« La putain de bonne façon? » Chevalier a répondu. « Nous volons leur argent à des putains d’idiots. »

En plus de Knight, Hennessey et Cooperman, le tribunal fédéral du district sud du Texas a répertorié les noms et identifiants d’utilisateur de cinq autres personnalités mineures des médias sociaux faisant l’objet d’accusations, notamment Edward Constantinescu, Perry « PJ » Matlock, John Rybarczyk, Gary Deel et Stefan Hrvatin.

Le groupe pensait que leurs conversations Discord étaient privées, mais les enquêteurs ont récupéré les transcriptions ou enregistré les discussions. L’acte d’accusation fraîchement descellé comprenait des extraits de déclarations accablantes impliquant les suspects dans des activités sciemment frauduleuses.

« Comme quoi [Rybarczyk] fait-il, c’est qu’il l’alerte, puis, cinq minutes plus tard, tous ses petits sbires commencent, genre, à le retweeter et à dire « ajouté avec lui », donc ça, genre, renforce le battage médiatique », a déclaré Cooperman dans Discord quand expliquant comment l’achat de GTT fonctionnerait. « Cela arrive à chaque fois. Ils ont cette merde à foutre la science. C’est bien. »

Au cours des deux années où leur stratagème s’est déroulé, les procureurs ont déclaré que l’équipe avait collectivement profité de plus de 114 millions de dollars par petites augmentations. Par exemple, Rybarczyk, Dell, Cooperman et Knight ont acheté plus de 300 000 actions de GTT Communications à 1,76 $ par action. Après avoir induit en erreur les abonnés sur le fait que la société était sur le point de faire quelque chose d’important, l’équipe a vendu sa participation pour 1,99 $ par action et a rapporté plus de 50 000 $.

Les huit hommes font face à 11 chefs d’accusation de fraude en valeurs mobilières et à un de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières. Le DoJ a également giflé Constantinescu avec une infraction supplémentaire impliquant des transactions monétaires illégales. Les accusations criminelles sont passibles d’une peine maximale de 25 ans de prison pour chaque chef d’accusation. Les transactions illégales de Constantinescu pourraient lui faire gagner 10 ans supplémentaires.

Et ce ne sont que les actes d’accusation. Le groupe fait également face à la chaleur de la SEC, qui pourrait prendre tous ses profits et actifs illégaux. Il pourrait également leur infliger des sanctions financières supplémentaires.