Les pirates publient un outil de jailbreak compatible avec iOS 15 et iOS 16

Apple a travaillé dur pour augmenter la sécurité de ses systèmes d’exploitation et de ses appareils, et cela a été prouvé étant donné que les pirates ont eu du mal à créer un outil de jailbreak pour iOS 15. Mais ceux qui sont enthousiastes à l’idée de modifier iOS peuvent maintenant se réjouir, car le L’équipe palera1n a publié un outil de jailbreak compatible non seulement avec iOS 15 mais aussi avec iOS 16.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, le processus de jailbreak supprime les restrictions logicielles sur les appareils iOS afin que l’utilisateur puisse accéder et modifier les fichiers système, ce qui permet toutes sortes de modifications telles que des ajustements, des thèmes et le chargement latéral d’applications en dehors de l’App Store. Apple, bien sûr, s’est toujours opposé au processus de jailbreak de ses appareils.

Jailbreak pour iOS 15 et iOS 16

Le jailbreak palera1n est basé sur checkm8, un exploit découvert en 2019. L’exploit est considéré comme « unpatchable » puisqu’il a été trouvé dans le bootrom des puces d’Apple de l’A5 à l’A11 Bionic. Bien sûr, Apple peut modifier d’autres parties du système pour empêcher les pirates de profiter de cet exploit, mais l’entreprise ne peut rien faire pour le réparer de manière permanente sur les appareils plus anciens.

Selon les développeurs à l’origine du nouvel outil de jailbreak, il fonctionne avec n’importe quelle version du système d’exploitation d’iOS 15.0 à iOS 16.2, qui a été publié cette semaine pour les utilisateurs. Il n’est pas clair si l’outil fonctionne également avec la version bêta d’iOS 16.3 récemment publiée.

Cependant, il convient de noter que la liste des appareils affectés par l’exploit checkm8 pouvant également exécuter iOS 16 n’est pas longue. Voici donc les modèles d’iPhone et d’iPad qui peuvent être jailbreakés avec palera1n sur iOS 16 :

iPhone 8 et 8 Plus

iPhone X

iPad 5

iPad 6

iPad 7

iPad Pro (1re et 2e génération)

palera1n a été mis à jour avec la prise en charge d’iOS 16 pour les appareils A11 et inférieurs ! Sur iOS 16, l’appareil ne doit jamais avoir eu de mot de passe défini depuis la restauration (uniquement sur A10+, A9 n’est pas affecté), et le mode de développement doit être activé. — palera1n (@palera1n) 12 décembre 2022

L’équipe avertit que l’outil de jailbreak est encore expérimental et axé sur les développeurs. Le processus est encore assez complexe et nécessite un ordinateur avec Linux ou Mac. Une autre chose à garder à l’esprit est que seuls quelques réglages sont compatibles avec iOS 16 à ce stade. Plus de détails peuvent être trouvés sur Github.

Envisagez-vous de jailbreaker votre appareil iOS ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :