Apple présente une nouvelle application de collaboration, le karaoké Apple Music, un cryptage iCloud de bout en bout amélioré, etc.

En bref: les dernières mises à jour d’Apple apportent un sac éclectique de nouvelles fonctionnalités de productivité, de musique et de sécurité à la plupart de ses produits. Les utilisateurs qui ne sont pas intéressés par les derniers logiciels de l’entreprise doivent quand même installer les mises à jour pour leurs correctifs de sécurité essentiels. Même les utilisateurs d’iPhone qui ne peuvent pas passer à iOS 16 reçoivent une mise à jour pour corriger les vulnérabilités.

Cette semaine, Apple a publié des mises à jour majeures pour l’iPhone, l’iPad, le Mac et l’Apple Watch. Les dernières mises à jour — iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1 et watchOS 9.2 — introduisent de nouvelles fonctionnalités de collaboration, de divertissement et de sécurité.

Une nouvelle fonctionnalité est Freeform. Il fonctionne comme une sorte de tableau blanc numérique synchronisé dans le cloud auquel les équipes peuvent accéder depuis leurs Mac, iPhone et iPad. Plusieurs utilisateurs peuvent annoter le tableau blanc avec divers pinceaux ou y déposer des fichiers pour que leurs coéquipiers puissent les voir. Freeform accepte les photos, les PDF, les liens Web, les graphiques, les notes autocollantes, la vidéo, l’audio et d’autres documents. Les utilisateurs peuvent appuyer deux fois sur les fichiers pour les prévisualiser ou lancer des appels Facetime sans quitter l’application. La fonctionnalité permet à jusqu’à 100 utilisateurs de collaborer, en synchronisant des projets sur plusieurs appareils via iCloud.

Les abonnés Apple Music peuvent se réjouir d’Apple Music Sing, qui ajoute des paroles en temps réel pour la fonctionnalité karaoké aux chansons qu’ils diffusent via Apple Music. Les abonnés peuvent ajuster indépendamment les voix principales, de fond et en duo pour chanter avec des amis.

Une nouvelle fonctionnalité de conservation de la batterie ajoutée à iOS 16.2 permet aux utilisateurs d’iPhone 14 Pro et Pro Max de masquer le fond d’écran et les notifications sur l’écran Always-On. L’option peut également aider les utilisateurs qui les trouvent distrayants lorsqu’ils s’assoient sur leur téléphone.

Game Center a une fonctionnalité intéressante qui permet aux utilisateurs de passer ensemble des appels FaceTime aux jeux multijoueurs. Apple a également ajouté de nouvelles fonctionnalités Apple TV et Home. Outre ces fonctionnalités amusantes, la mise à jour contient d’importants correctifs de sécurité.

Apple a également étendu le chiffrement de bout en bout à iCloud Backup, Notes et Photos pour les utilisateurs aux États-Unis. La protection étendue atteindra les utilisateurs d’autres pays au début de l’année prochaine.

La société a également annoncé le prise en charge des clés de sécurité de connexion physiques et une couche supplémentaire de vérification iMessage, mais celles-ci ne devraient pas arriver avant 2023. La nouvelle fonctionnalité iMessage, Contact Key Verification, est une autre tentative du géant de Cupertino pour contrecarrer les attaques qui pourraient cibler des journalistes, des politiciens et d’autres personnalités publiques. Lorsque les utilisateurs activent la fonctionnalité, elle les alerte si un attaquant parvient à pénétrer dans les serveurs cloud d’Apple et à espionner les conversations iMessage. Contact Key Verification utilise des codes de vérification de contact que les utilisateurs peuvent comparer en personne ou lors d’un appel.

Pratiquement toutes les mises à jour du système d’exploitation sont accompagnées de correctifs pour les vulnérabilités, mais la mise à jour d’Apple de cette semaine en inclut beaucoup plus que d’habitude. Il corrige plusieurs Core, WebKit et d’autres vulnérabilités pour iPhones, iPads, Mac et Apple Watch.

De plus, Apple a publié iOS 15.72 cette semaine pour corriger certaines vulnérabilités activement exploitées pour les appareils plus anciens. Le hic, c’est que le correctif n’est disponible que pour les produits qui ne peuvent pas passer à iOS 16, notamment l’iPhone 6s, l’iPhone 7, l’iPhone SE de 1ère génération, l’iPad Pro, l’iPad Air 2, l’iPad de 5e génération, l’iPad mini 4 et l’iPod Touch de 7e génération. Tous les nouveaux téléphones et tablettes doivent migrer vers iOS 16 pour recevoir les mises à jour de sécurité.

Outre les vulnérabilités de correction, watchOS 9.2 apporte quelques nouvelles fonctionnalités au portable d’Apple. Les utilisateurs peuvent désormais rivaliser avec leurs performances précédentes en Outdoor Run, Outdoor Cycle et Outdoor Wheelchair en utilisant Race Route. Aux États-Unis, Outdoor Run reçoit la capacité de détecter quand les utilisateurs arrivent sur les pistes de course et peut leur fournir des métriques spécifiques à cette piste. La nouvelle mise à jour améliore également les mesures de kickboxing, les fonctionnalités de suppression du bruit AirPod, la détection des gestes de la main, etc.