Les fonctions SOS d’urgence par satellite et Crash Detection de l’iPhone 14 se combinent pour aider les premiers intervenants à effectuer un incroyable sauvetage en hélicoptère

La nouvelle fonctionnalité SOS d’urgence par satellite pour les utilisateurs d’iPhone 14 n’est disponible que depuis un mois, mais nous voyons déjà émerger des histoires montrant la puissance de cette fonctionnalité. Maintenant, les premiers intervenants en Californie créditent Emergency SOS via satellite et Crash Detection en les aidant à effectuer un sauvetage incroyable dans la forêt nationale d’Angeles.

Selon forces de l’ordre et premiers intervenants, une voiture avec deux passagers a quitté Angeles Forest Highway dans la forêt nationale d’Angeles et a chuté de 300 pieds dans le canyon. L’iPhone 14 d’un des passagers a enregistré ce crash grâce à la nouvelle fonctionnalité de détection de crash.

Dans le canyon, les passagers n’avaient pas de service de téléphonie mobile, c’est là que le SOS d’urgence par satellite entre dans l’équation. Après que l’iPhone 14 a enregistré le crash, la fonction de connectivité par satellite de l’iPhone 14 s’est déclenchée pour connecter les victimes aux premiers intervenants. L’iPhone 14 a été connecté à l’un des nouveaux centres de relais d’Apple, et ce centre de relais a ensuite communiqué la situation aux premiers intervenants.

La fonction de connectivité par satellite de l’iPhone 14 a relayé des données précises de latitude et de longitude, et les premiers intervenants et les équipes de secours ont été dépêchés. À l’aide d’un hélicoptère, l’équipe de secours a pu hisser les victimes hors du canyon et les transporter vers un hôpital local.

Cette situation s’est produite hier, alors que décrit par l’équipe de recherche et de sauvetage de Montrose sur Twitter.

Cet après-midi vers 13h55, @CVLASD a reçu un appel du service satellite d’urgence d’Apple. L’informateur et une autre victime avaient été impliqués dans un accident impliquant un seul véhicule sur la route forestière d’Angeles, près de la borne milliaire 18,87, forêt d’Angeles. Leur véhicule avait quitté le flanc de la montagne, à environ 300′. Ils se trouvaient dans un canyon éloigné sans service de téléphonie mobile. Les victimes ont pu s’extirper de la voiture. Grâce au service satellite d’urgence de leur iPhone 14, ils ont pu communiquer par SMs avec un centre relais. Le centre a contacté notre station qui nous a dépêché, @LACOFD, des unités de patrouille, et @SEBLASD Air Rescue 5. Le centre d’appel nous a donné une latitude et une longitude précises pour les victimes. Air Rescue 5 a pu localiser les victimes et insérer un ambulancier. L’ambulancier a appris que les patients, un homme et une femme dans la vingtaine, avaient des blessures légères à modérées. L’hélicoptère a pu hisser les victimes hors du canyon et les transporter vers un hôpital local.

Les premières équipes d’intervention ont également partagé des séquences vidéo du sauvetage sur Twitter, et c’est assez incroyable :

Députés, Incendie informé du véhicule sur le côté via le service satellite d’urgence iPhone Cet après-midi vers 13h55, @CVLASD reçu un appel du service satellite d’urgence d’Apple. L’informateur et une autre victime avaient été impliqués dans un seul accident de véhicule pic.twitter.com/tFWGMU5h3V — Équipe de recherche et de sauvetage de Montrose (Ca.) (@MontroseSAR) 14 décembre 2022

Il s’agit d’une utilisation incroyablement impressionnante des deux dernières fonctionnalités de sécurité d’Apple pour les utilisateurs d’iPhone 14. Bien que la détection de collision et le SOS d’urgence par satellite soient impressionnants en eux-mêmes, il est encore plus impressionnant de voir les deux fonctionnalités fonctionner ensemble. En fait, je ne savais même pas que les deux fonctionnalités pourrait travailler ensemble.

Dans son document de support pour Crash Detection sur iPhone 14, Apple précise que cela est bel et bien possible :

Si vous avez un iPhone 14 ou un iPhone 14 Pro, les notifications de détection de collision aux services d’urgence peuvent être communiquées par le SOS d’urgence via le système satellite lorsque vous êtes en dehors de la couverture mobile et Wi-Fi, où le SOS d’urgence par satellite est disponible.

Nous avons déjà vu quelques histoires de détection de collision et de SOS d’urgence par satellite sauvant des vies, et les fonctionnalités ne sont disponibles que depuis cet automne. Nous nous attendons à ce que des histoires comme celle-ci se poursuivent, mais il reste à voir si nous en verrons jamais une aussi impressionnante que celle-ci.

