Hogwarts Legacy se révèle dans un gameplay magique de 30 minutes : créatures, la salle sur demande et plus encore

Hogwarts Legacy, le prochain jeu vidéo tant attendu d’Avalanche et Warner Bros. Games pour PC, PlayStation, Xbox et Switch, a été vu dans un gameplay nouveau et généreux qui a exploré divers aspects du titre tels que son monde, combat ou la salle sur demande, entre autres. Cela a été partagé par les responsables à travers une nouvelle conférence que vous pouvez voir ci-dessous.

On plonge dans l’univers d’Harry Potter

En partant de son monde et de la façon dont nous nous y rapportons, nous avons pu voir que le balai magique sera un mode de transport crucial, ainsi que l’hippogriffe, avec lequel nous pouvons parcourir de longues distances assez facilement. Tout cela dans des environnements qui remarqueront le passage du temps et des saisons, ainsi que le cycle du jour et de la nuit. Bien sûr, il semble qu’il aura une interface traditionnelle, avec une mini-carte pleine de points qui marqueront les différentes activités et missions.

Quant au combat, déjà vu dans les avancées précédentes, le protagoniste du nouveau gameplay a montré comment utiliser la baguette magique et ses différents pouvoirs, capacités et sorts contre toutes sortes d’ennemis et de monstres. Bien que la salle sur demande ait eu un rôle particulier dans ce nouveau gameplay, où les options de personnalisation dudit espace ont été montrées, même avec la possibilité d’invoquer différents objets décoratifs.

Passons aux créatures qui habitent l’univers Hogwarts Legacy; Bien que la plupart d’entre eux tenteront de nous traquer, d’autres croiseront également notre chemin qui nécessiteront nos soins, afin de les secourir et de profiter de certains avantages qu’ils pourront nous accorder en retour. Mais c’est que nous pouvons aussi jouer avec ces animaux fantastiques, ainsi que recourir à des invocations pour alléger leurs tâches et ainsi améliorer la progression de notre avatar.

Hogwarts Legacy arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series X | S le 10 février 2023, tandis que les versions PS4 et Xbox One ne seront disponibles que le 4 avril. Le port Nintendo Switch arrivera bien plus tard, plus précisément le 25 juillet.

Source | Jeux Warner Bros.