YouTube teste la file d’attente vidéo sur Android et iOS ; voici comment activer

« Ajouter à la file d’attente » est déjà disponible sur le site Web de YouTube, et il est maintenant en test pour les applications Android et iOS.

Pour le moment, « Enregistrer pour regarder plus tard » ou « Enregistrer dans la liste de lecture » est la façon dont vous pouvez revenir à quelque chose que vous ne voulez pas voir tout de suite. Cependant, ces deux options sont plus permanentes et enregistrent des éléments dans votre bibliothèque, nécessitant ainsi une suppression manuelle après le visionnage.

Une file d’attente est plus temporaire et les applications mobiles YouTube en obtiennent enfin une. Une fois en ligne, le menu de débordement à trois points à côté des vidéos – les courts métrages YouTube ne s’appliquent pas – hébergera une nouvelle option « Jouer en dernier dans la file d’attente » tout en haut de la liste.

Après avoir sélectionné, YouTube créera une file d’attente en bas de votre écran. Ce panneau vous permettra de faire glisser pour réorganiser l’ordre de visualisation, ainsi que de supprimer en glissant vers la gauche. Il existe également des options pour répéter et mélanger la lecture. Faire glisser/fermer le mini-lecteur efface la file d’attente.

Si vous jouez quelque chose, il sera automatiquement ajouté à la file d’attente et pourra être reculé. Cette capacité (« Line up watch to watch ») est notamment annoncée comme une « fonctionnalité Premium ».

Comment tester la file d’attente YouTube

Les tests d’aujourd’hui ne sont également disponibles que pour les abonnés YouTube Premium payants.

Dans l’application Android ou iOS, appuyez sur l’avatar de votre profil dans le coin supérieur droit > Paramètres > Essayer de nouvelles fonctionnalités. Après l’activation, l’application peut mettre quelques minutes à charger la fonctionnalité. Forcer l’arrêt/la fermeture peut aider à accélérer ce processus.

La file d’attente YouTube pour Android et iOS sera disponible pour les tests jusqu’au 28 janvier. Nous espérons qu’elle sera déployée peu de temps après, mais le site vidéo de Google est connu pour prolonger la période de test.

