3 façons de modifier les paramètres AirDrop sur iPhone avec la nouvelle limite « Tout le monde pendant 10 minutes »

Après avoir d’abord modifié AirDrop pour les utilisateurs en Chine, Apple a modifié les options disponibles pour tous les utilisateurs avec iOS 16.2. « Tout le monde » n’étant plus une option permanente, vous risquez de vous diriger plus fréquemment vers les paramètres AirDrop. Voici 3 façons de changer AirDrop sur iPhone.

Jusqu’à récemment, les paramètres AirDrop étaient configurables sur désactivé, Contacts uniquement et Tout le monde, le paramètre choisi restant en permanence.

Avec iOS 16.1.1 pour les utilisateurs en Chine et iOS 16.2 pour les utilisateurs d’iPhone partout ailleurs, off et Contacts Only restent des options permanentes, mais le bouton Tout le monde est désormais limité à 10 minutes.

Cela indique que vous bénéficiez d’une protection automatique contre les spams provenant d’expéditeurs aléatoires, particulièrement utile dans les espaces publics. Mais cela indique également que vous reviendrez peut-être plus souvent aux paramètres AirDrop si vous transférez régulièrement du contenu avec des personnes qui ne sont pas des contacts enregistrés.

Après avoir choisi Tout le monde pendant 10 minutes, AirDrop passera à Contacts uniquement lorsque le minuteur est écoulé, même si la réception désactivée était précédemment sélectionnée.

3 façons de changer AirDrop sur iPhone

Option la plus rapide – Centre de contrôle

Balayez vers le bas depuis le coin supérieur gauche de votre iPhone pour ouvrir le centre de contrôle

Appuyez longuement sur le WiFi /Mobile/Tuile Bluetooth

/Mobile/Tuile Bluetooth À présent appuyez sur AirDrop pour modifier votre réglage

Option 2 – Application Paramètres

Ouvrez le Application Paramètres

Choisir Général

À présent appuyez sur AirDrop pour modifier votre réglage

Option 3 – Changer AirDrop avec Siri (en quelque sorte)

Étrangement, si vous demandez à Siri d’ouvrir les paramètres AirDrop ou de modifier AirDrop – ou vraiment n’importe quel mélange de demandes comme ça, vous entendrez « Désolé, je ne peux pas vous aider avec ça ».

Cependant, si vous ouvrez Paramètres> Général> AirDrop et quittez l’application, vous pouvez dire « Hey Siri, Paramètres » et vous reviendrez directement à la page des paramètres AirDrop.

Pas idéal, mais si vous devez actualiser plusieurs fois l’option Tout le monde de 10 minutes, cela peut vous faire économiser quelques tapotements

