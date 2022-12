Les moddeurs découvrent que les fichiers Portal RTX peuvent rendre Half-Life 2 et certains autres jeux époustouflants

WTF ? ! Les moddeurs s’amusent avec l’outil RTX Remix de Nvidia, et ils n’ont même pas encore mis la main dessus. Apparemment, vous pouvez prendre les fichiers qui activent RTX sur le récent remake de Portal et les déposer dans le dossier .exe d’autres jeux pour leur donner une mise à niveau visuelle moins que parfaite sans autre modification. Les avocats du droit d’auteur se retournent déjà dans leurs tombes et ils ne sont même pas encore morts.

Depuis environ trois ans, les studios Lightspeed de Nvidia travaillent sur un outil appelé « RTX Remix ». La société l’a démontré pour la première fois en septembre en ajoutant des effets d’éclairage impressionnants à The Elder Scrolls III: Morrowind et Valve’s Portal de 20 ans de Bethesda à partir de 2007. Les résultats ont été incroyables, mais n’étaient que des démos vidéo.

Le 8 décembre, Nvidia a publié le portail avec RTX DLC pour PC avec la bénédiction de Valve. Le jeu propose un ray tracing complet et une prise en charge DLSS 3. Il a également ajouté d’autres effets avancés, notamment ReSTIR (Reservoir Spatio Temporal Importance Resampling) et Direct Illumination.

C’est une réalisation particulièrement incroyable, compte tenu de son âge et du peu d’efforts qu’il a fallu pour remasteriser le jeu à l’aide de RTX Remix. Pour les propriétaires de portail, il n’y a aucune excuse pour ne pas essayer cette mise à niveau visuelle étant donné qu’elle est gratuite sur Steam. Eh bien, la seule excuse valable étant que vos caractéristiques ne sont pas à la hauteur (Intel i7-6700 ou AMD Ryzen 5 3600, et une GeForce RTX 3060 au minimum).

Peut-être plus excitant est qu’après la chute de Portal avec RTX, il n’a pas fallu longtemps aux moddeurs sur les forums Beyond3D pour comprendre ce qui a fait fonctionner le jeu. Le DLC ajoute principalement une poignée de fichiers supplémentaires, à savoir le dossier de construction RTX Remix (.trex) et trois fichiers de driver – d3d9.dll, dxvk_d3d9.dll et NvRemixBridge32.dll – au dossier .exe de Portal.

Étant donné que la RTX Remix n’est toujours pas accessible au public, les moddeurs ont commencé à déposer les fichiers Portal RTX dans d’autres jeux sans les modifier, et étonnamment, ils ont fonctionné dans certains. Sans surprise, les meilleurs résultats ont été observés dans Valve’s Half-Life 2. Cependant, SWAT 4 et Max Payne ont surtout fonctionné, mais avec quelques bugs. La principale condition requise est que le jeu utilise un « pipeline graphique à fonction fixe ».

« Il semble [it] n’a pas de pipeline graphique à fonction fixe », a déclaré LordVulkan, utilisateur de Beyond3D, répondant à quelqu’un demandant si le hack fonctionnait pour FEAR. « J’ai bien peur que la plupart des jeux après 2004 nécessiteront Shader Model 2.0. Encore plus s’ils sont multiplateformes à partir de zéro et 0 chance pour les jeux développés pour les consoles d’abord, le port PC plus tard. »

Cela dit, les images et la vidéo montrent que les fichiers du portail ont considérablement modernisé l’apparence de ces jeux, même avec leurs ressources de résolution inférieure. Comme mentionné, ils ne fonctionnent pas parfaitement, mais les exemples montrent qu’une fois que Nvidia a publié l’outil RTX Remix au public, ces titres sont des candidats de choix pour les remasters maison.

Bien sûr, cela nous mène directement à l’éléphant dans la version. La plupart des développeurs ne sont pas comme Valve, et les remasters sont une grosse affaire de nos jours. Les détenteurs de propriété tels que Bethesda ne seront probablement pas trop désireux de voir leurs adresses IP remasterisées par le public. C’est une chose lorsque Nvidia utilise Morrowind comme démo technique et une autre lorsque Johnny Modder met un remaster Morrowind jouable sur GitHub.

Les avocats de Take-Two seront probablement occupés à SWATter les moddeurs SWAT 4 une fois que la RTX Remix aura atteint l’espace public. Cependant, la simplicité des modifications en fait une bataille quelque peu difficile. Après tout, les moddeurs n’ont pas besoin de publier l’intégralité du jeu, ce qui pourrait enfreindre les lois sur le droit d’auteur. Il leur suffit de publier les fichiers RTX Remix, puis les utilisateurs peuvent simplement les coller dans le dossier .exe d’un jeu donné. Comment les studios combattent-ils cela?

Il sera intéressant de voir où tout cela mène. Il ne serait pas surprenant de voir des développeurs comme Bethesda, Take-Two et d’autres mendier ou même poursuivre Nvidia pour son outil. Après tout, que fera Bethesda si elle ne peut pas refaire Skyrim pour la 14e fois ?