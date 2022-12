Epic ferme les serveurs pour Unreal Tournament, Rock Band et plusieurs autres

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Epic Games a annoncé qu’il commencerait à désactiver ce qu’il appelle les services et serveurs en ligne « obsolètes » pour bon nombre de ses jeux hérités. La plupart des titres seront toujours jouables hors ligne, mais pas tous.

À partir du 24 janvier 2023, les jeux suivants verront tous leurs services en ligne désactivés, sauf indication contraire :

Tournoi irréel : édition du jeu de l’année

Tournoi irréel 2003

Tournoi irréel 2004

Unreal Tournament 3 (Epic prévoit de ramener des fonctionnalités en ligne via Epic Online Services à l’avenir)

Or irréel

Unreal II: L’éveil

1000 petites griffes

Dance Central 1-3 (le multijoueur en ligne Dance Central VR restera disponible)

Rock Band 1-3 (le multijoueur en ligne Rock Band 4 restera disponible)

Journée verte : groupe de rock

Les Beatles : groupe de rock

Des monstres ont (probablement) volé ma princesse

Voitures de combat propulsées par des fusées acrobatiques supersoniques

Epic a déjà commencé à supprimer les jeux concernés des vitrines numériques et à désactiver l’achat de DLC dans le jeu. Les versions Mac et Linux de Hatoful Boyfriend et Hatoful Boyfriend : Holiday Star ont également été retirées, tout comme le jeu mobile DropMix. Battle Breakers fermera le 30 décembre et Epic remboursera tous les achats en jeu effectués au cours des 180 derniers jours.

Cela ne s’arrête pas là, cependant, car Unreal Tournament (Alpha), Rock Band Blitz, l’application Rock Band Companion et SingSpace seront également fermés et inaccessibles le 24 janvier.

Epic pourrait travailler sur une solution pour apaiser les fans mécontents d’Unreal Tournament. Une liste pour Unreal Tournament 3 X a fait surface sur Steam et est décrite comme une version gratuite du jeu de tir à la première personne classique avec plus d’une demi-douzaine de modes multijoueurs en ligne ainsi qu’un support de cross-play entre Steam, Epic Games Store et GOG. Curieusement, un test indique que le jeu n’est plus disponible sur le magasin Steam et la date de sortie est le 19 novembre 2007 – le jour même de la sortie d’Unreal Tournament 3.

Unreal Tournament 3 X pourrait-il être un vestige du jeu gratuit Unreal Tournament abandonné depuis longtemps dont nous avons entendu parler pour la première fois en 2014 ou s’agit-il simplement d’une mise à jour d’UT3 avec cross-play?