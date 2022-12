Les plans satellites d’Apple pourraient s’étendre au-delà des urgences, suggère un nouveau brevet

La fonctionnalité SOS d’urgence via satellite a été déployée dans quatre nouveaux pays hier, mais un brevet accordé le même jour suggère que les plans satellites d’Apple peuvent aller bien au-delà de l’obtention d’aide en cas d’urgence.

Alors que le service d’urgence est limité aux communications textuelles, le brevet d’Apple décrit comment il pourrait utiliser les communications par satellite pour la voix, la vidéo, etc.

Arrière plan

Le SOS d’urgence par satellite était l’une des principales caractéristiques de l’événement Apple de septembre – à tel point que le Loin le nom de l’événement y fait référence. Voici comment Apple le décrit :

Si un utilisateur n’est pas en mesure d’atteindre les services d’urgence parce qu’aucune couverture mobile ou Wi-Fi n’est disponible, une interface facile à utiliser apparaît sur l’iPhone pour obtenir l’aide de l’utilisateur en utilisant une connexion par satellite. Un court questionnaire apparaît pour aider l’utilisateur à répondre aux questions essentielles en quelques clics simples, qui est transmis aux répartiteurs dans le message initial, pour s’assurer qu’ils sont en mesure de comprendre rapidement la situation et l’emplacement d’un utilisateur […] Suite au questionnaire, l’interface intuitive guide l’utilisateur vers où pointer son iPhone pour se connecter et envoie le message initial. Ce message inclut les réponses au questionnaire de l’utilisateur ; emplacement, y compris l’altitude ; Niveau de batterie de l’iPhone ; et ID médical, si activé. Le questionnaire et les messages de suivi sont transmis directement par satellite aux répartiteurs qui acceptent les messages texte ou aux centres de relais dotés de spécialistes formés par Apple qui peuvent appeler à l’aide au nom de l’utilisateur. La transcription peut également être partagée avec les contacts d’urgence de l’utilisateur pour les tenir informés.

Le service a été lancé aux États-Unis et au Canada le mois dernier et a été étendu hier au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Irlande. D’autres pays suivront.

Les plans satellites d’Apple pourraient aller beaucoup plus loin

Un brevet délivré le jour même où le service s’est étendu à d’autres pays suggère que les plans satellites d’Apple peuvent s’étendre au-delà du texte et au-delà de l’utilisation d’urgence. Apple manifestement l’a repéré :

Les données de communication par satellite transmises par les émetteurs-récepteurs #28 et les radiateurs d’antenne #30 peuvent inclure des données multimédias (par exemple, vidéo en continu, données de télévision, données de radio par satellite, etc.), des données vocales (par exemple, des données vocales téléphoniques), des données Internet et/ou toute autre donnée souhaitée.

Apple a actuellement engagé 450 millions de dollars pour prendre en charge la fonction de communication par satellite, une somme d’argent raisonnablement importante, même selon les normes Apple, pour un service qui ne sera utile qu’à une infime partie des propriétaires d’iPhone. Mais si c’est le début de quelque chose de plus, alors l’investissement pourrait sembler plutôt modeste.

Bien sûr, la clause de non-responsabilité habituelle d’Apple s’applique : la société brevette bien plus d’idées que jamais pour se retrouver dans des produits et services réels. Mais avec les communications par satellite évoluant du domaine réservé des aventuriers et des propriétaires de yachts aux utilisateurs ordinaires d’Internet, je peux certainement voir le sens pour l’entreprise d’investir dans la technologie.

Apple joue-t-il un long jeu ici, avec l’intention d’offrir des services satellites plus larges aux utilisateurs d’iPhone ? S’il vous plaît partager vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Image : NASA/JPL-Caltech

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :