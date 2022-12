Norman Reedus est la grande surprise du tournage de Ballerine, le spin-off de John Wick

Le magazine Deadline vient de confirmer un nom de plus pour le casting de Ballerine, le spin-off de John Wick avec Ana de Armas. Voici Norman Reedus, dont nous nous souvenons tous pour son rôle de Daryl Dixon dans The Walking Dead. « Nous sommes fans de Norman et nous espérons que tout le monde sera aussi excité que nous qu’il rejoigne l’univers de John Wick », a déclaré Erica Lee, l’une des productrices du film. « Il sera un ajout incroyable à Ballerina. »

Reedus est incorporé en plein tournage et rejoint un casting formé, outre Ana de Armas et Keanu Reeves lui-même, par Anjelica Huston (La Famille Addams), Ian McShane (Deadwood), Lance Reddick (Wesker dans le récent Resident Evil de Netflix) et Catalina Sandino Moreno (nominée aux Oscars pour María, pleine de grâce). Le film sera réalisé par Len Wiseman (la saga Underworld) et son scénario est signé par Shay Hatten (auteur de John Wick 3 et Army of the Dead). Quant à une date de sortie, pour l’instant rien. On ne sait même pas si la bande atteindra les ventes en 2023 ou si elle pourrait aller jusqu’en 2024.

Norman Reedus dans Death Stranding 2

Après la fin de The Walking Dead, Reedus est plus oisif et ouvert aux projets que jamais. Ballerina ajoute sa participation à The Bikeriders, le nouveau film de Jeff Nichols (Loving, Mud, Take Shelter), et à Death Stranding 2, la suite du jeu vidéo acclamé de Hideo Kojima. Présentée aux Game Awards 2022, la bande-annonce dans laquelle il confirmait le retour de Sam Porter Bridges montrait une version inattendue de l’acteur dans le plan Jesus Christ. Nous verrons lequel des trois projets vient en premier et quels chemins prend une carrière à partir de maintenant, pourquoi mentir, car maintenant ne peut plus être « cool ».