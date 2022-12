La Chine interdit l’exportation de ses processeurs Loongson vers la Russie

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La Chine fait l’objet de nombreuses restrictions à l’exportation de semi-conducteurs, mais il semble que la nation asiatique interdise également l’exportation de ses propres processeurs Loongson vers la Russie et ailleurs. Ce sera probablement un coup dur pour la Russie, qui cherche une alternative aux processeurs AMD et Intel depuis que les entreprises ont arrêté les expéditions vers le pays après son invasion de l’Ukraine.

Le quotidien économique Kommersant (via Tom’s Hardware), citant des sources proches du ministère russe du Développement numérique et du marché de l’électronique, écrit que le gouvernement chinois a interdit la fourniture de processeurs Loongson basés sur sa propre architecture LoongArch à la Fédération de Russie et à d’autres pays.

Les raisons de l’interdiction des exportations de puces vers la Russie ne sont pas les mêmes que dans d’autres pays ; c’est parce qu’ils sont utilisés dans le complexe militaro-industriel chinois.

L’impact à court terme de l’interdiction, qui n’a pas encore été officiellement mise en œuvre, sera probablement minime, mais elle pourrait avoir des implications majeures si la Russie perdait l’accès aux importations grises de processeurs Intel et AMD qui arrivent via d’autres pays. « Bien que les entreprises russes ne dépendent pas de manière significative de l’approvisionnement des transformateurs chinois, en cas d’hypothétique blocage des ‘importations parallèles’, elles espéraient basculer vers les solutions Loongson », a expliqué une source.

De nombreuses entreprises ont suspendu leurs exportations vers la Russie après la guerre d’Ukraine pour se conformer aux sanctions économiques. Sa réponse a été d’autoriser les importations parallèles de certains produits technologiques étrangers même si le fabricant ne le permet pas, fermant essentiellement les yeux sur les biens importés de manière non officielle et le vol de propriété intellectuelle. Certaines de ces importations de puces proviennent de Chine, bien que 40 % d’entre elles soient peut-être défectueuses.

Il est probable qu’avec toutes les restrictions à l’exportation imposées à la Chine, elle veuille garder les processeurs Loongson 12 nm pour elle-même, surtout si la capacité de fabrication est limitée.

Cette semaine a apporté la nouvelle que la Chine pourrait être frappée par d’autres sanctions de la part d’autres pays qui restreindraient les exportations d’équipements de fabrication de puces. Suite aux interdictions mises en place par le gouvernement américain, les Pays-Bas et le Japon devraient annoncer des restrictions similaires dans les semaines à venir. La Chine a entamé une procédure auprès de l’Organisation mondiale du commerce pour s’opposer aux interdictions, bien qu’il soit peu probable que l’OMC puisse forcer les États-Unis à lever les sanctions.