watchOS 9.2 est maintenant disponible ! Voici tout ce qui est nouveau pour Apple Watch

Enfin, l’attente est terminée! Apple a enfin publié la mise à jour tant attendue du logiciel watchOS 9.2 pour l’Apple Watch. Apple pousse le nouveau logiciel – watchOS 9.2 avec de nouvelles fonctionnalités telles que des entraînements avancés sur les itinéraires de course, une précision et un temps de réponse améliorés des commandes gestuelles de la main pour AssistiveTouch, des optimisations de la fonction de détection de collision, et plus encore.

watchOS 9.2 est mis en ligne sur les modèles Apple Watch éligibles avec le numéro de build 20S361. La dernière mise à jour incrémentielle pèse env. 383 Mo de taille. Si vous possédez l’Apple Watch Series 4 ou un modèle plus récent, vous pouvez facilement le mettre à niveau vers le dernier watchOS 9.2.

Avec le nouveau logiciel, Apple Watch prend en charge les travaux avancés sur les parcours de course qui vous permettent de rivaliser avec vos performances précédentes, l’application Noise affiche désormais les changements dans les niveaux sonores environnementaux tout en portant des AirPods Pro (1ère génération) et des AirPods Max, et un meilleur kickboxing algorithme également introduit avec watchOS 9.2 pour de meilleures métriques.

Outre ces modifications, watchOS 9.2 apporte des améliorations à la détection des collisions pour Apple Watch Ultra, Watch Series 8 et Watch SE (2e génération), une précision et un temps de réponse améliorés des commandes gestuelles pour AssistiveTouch, et plus encore.

watchOS 9.2 – Nouveautés

Voici la liste complète des changements à venir avec le watchOS 9.2.

L’entraînement Outdoor Run détecte désormais automatiquement lorsque vous arrivez sur une piste de course et fournit des mesures spécifiques à la piste

Race Route vous permet de rivaliser avec vos performances précédentes dans les entraînements de course en plein air, de vélo en plein air et de fauteuil roulant en plein air

Nouvel algorithme de Kickboxing personnalisé dans l’application Workout pour des mesures plus précises

L’application Bruit s’affiche lorsque les niveaux sonores environnementaux sont réduits lorsque vous portez des AirPods Pro (1ère génération) et des AirPods Max avec suppression active du bruit

Les utilisateurs de Family Setup peuvent être invités à l’application Home pour contrôler les haut-parleurs HomePod et les accessoires de maison intelligente, et déverrouiller les portes avec les clés de la maison dans Wallet

Socket en charge de l’accessibilité pour visualiser quand Siren est utilisé sur Apple Watch Ultra

Amélioration du temps de réponse et de la précision des commandes gestuelles pour AssistiveTouch et Quick Actions

Optimisations de la détection des collisions sur Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8 et Apple Watch SE (2e génération)

Correction d’un bug qui provoquait l’affichage d’une heure de surveillance incorrecte immédiatement après la suppression d’une alarme dans Sleep Focus

Correction d’un bug provoquant des interruptions des sessions de pleine conscience

Comment installer la mise à jour watchOS 9.2

Les propriétaires d’iPhone doivent effectuer une mise à niveau vers la mise à jour iOS 16.2 avant d’installer watchOS 9.2 sur l’Apple Watch. Vous pouvez vérifier le nouveau logiciel à la fois sur votre montre ou sur l’application Apple Watch sur votre iPhone. Voici comment vous pouvez mettre à niveau votre Apple Watch vers le nouveau watchOS 9.2.

Dans un premier temps, ouvrez le Application Apple Watch sur votre iPhone. Appuyez sur Ma montre. Cliquez ensuite sur Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Entrez le mot de passe pour confirmation. Appuyez sur Accepter aux termes et conditions. Une fois terminé, appuyez sur installer.

Une fois que vous appuyez sur le bouton d’installation, il téléchargera et installera la dernière mise à jour sur votre Apple Watch. Une fois le processus d’installation terminé, la montre redémarrera automatiquement avec la dernière mise à jour watchOS 9.2.

