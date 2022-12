Réservez votre PlayStation 5 maintenant avec une livraison garantie en janvier

Le début d’une nouvelle année est toujours un motif de joie. Nous voulons tous commencer du bon pied, de l’enthousiasme et des promesses. Comme celui que Sony propose aux joueurs qui n’ont toujours pas de console PlayStation 5 dans leur collection. Grâce à la première campagne de réservation officielle de la PlayStation 5 depuis son lancement en France, les utilisateurs peuvent désormais réserver leur console avec une livraison garantie en janvier.

Le processus est simple; Ceux qui réservent une PlayStation 5 dans l’un des stores participant à cette promotion, comme GAME, entre le 12 décembre et le 5 janvier 2023, se verront garantir la livraison de la console avant le 1er février. Bien sûr, les unités sont limitées alors si vous êtes intéressé à vous offrir un bon cadeau en début d’année et à emporter avec vous les extras qui vont avec, n’hésitez pas à le faire rapidement.

Réservez avec des ajouts de qualité

Lors de la réservation, un pin PlayStation argent commémoratif vous sera remis, une carte de bienvenue au meilleur endroit pour profiter des jeux vidéo en 2023 et un code QR avec une vidéo très spéciale où Maya Pixelskaya, Revenant et Alba Horcajuela vous accueillent également au Univers Playstation.

La PlayStation 5, lancée il y a à peine deux ans, est devenue à elle seule l’une des plus désirées par les joueurs. En plus de son disque dur ultra-rapide, des accessoires tels que l’imminent PS VR2, le pavé de commande DualSense Edge ou la fonction de vibration haptique de ceux-ci font partie de ses principales revendications. Grâce à cette fonctionnalité, les joueurs peuvent ressentir avec une vraie précision dans leurs mains tout ce qui se passe à l’écran.

La console abrite des titres acclamés tels que Returnal, The Last of Us: Part 1, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Ratchet and Clank: A Dimension Apart ou God of War: Ragnarok, lauréat de six Game Awards pour son récit, les options d’accessibilité ou la direction du son entre autres. Ou Final Fantasy VII Remake, une réinvention de l’original qui a jeté les bases du genre RPG moderne lors de sa sortie exclusive sur PlayStation en 1997. Et pour les fans de Marvel, il y a aussi une aide de héros avec Spider-Man et Miles Morales.

Que réserve 2023 pour la PlayStation 5 ?

La dernière console de Sony se prépare à recevoir une année 2023 pleine de nouveautés et de titres exclusifs. La liste que vous verrez ci-dessous n’est que la pointe de l’iceberg de tout ce dont vous pourrez profiter tout au long de l’année à venir, mais ce ne sera pas la seule chose qui sortira sur PlayStation 5.

DualSense Edge

Le 26 janvier, les joueurs PlayStation 5 pourront obtenir une manette hautes performances et personnalisable appelée DualSense Edge. Cette nouvelle version du pad DualSense possède des boutons ultra-personnalisables ainsi que deux dédiés à l’utilisation de l’interface utilisateur et quelques autres à l’arrière qui peuvent être configurés à volonté. Il apporte également une option pour créer des profils et se déplacer entre eux en fonction du titre qui va être joué, des poignées antidérapantes et la possibilité de régler la course des déclencheurs R2 et L2. Avec le contrôleur, un étui de transport est inclus pour protéger le DualSense Edge une fois que nous avons terminé le jeu.

PSVR2

La réalité virtuelle passera au niveau supérieur le 22 février 2023 avec le nouveau casque PS5 VR. PS VR2 offrira des graphismes HDR avec une résolution 4K, un son tridimensionnel, une technologie de suivi des yeux, des vibrations, des déclencheurs adaptatifs ou un retour haptique, entre autres fonctionnalités. Des titres comme Resident Evil Village, No Man’s Sky, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge ou un épisode exclusif de la saga Horizon pour PS VR2 peuvent être appréciés sur les nouvelles lunettes de réalité virtuelle PlayStation 5.

Final Fantasy 16

Avec une date de sortie déjà fixée au 22 juin 2023 exclusivement pour PlayStation 5, Final Fantasy XVI a tous les suffrages pour devenir l’un des meilleurs de la saga de ces derniers temps. Son réalisateur, Hiroshi Takai, et son producteur, Naoki Yoshida, sont deux éléments clés du MMORPG à succès Final Fantasy XIV, également exclusif aux consoles PlayStation. Une histoire plus adulte et brute que d’habitude, une puissance technique enviable et un gameplay mis à jour dans l’air du temps sont quelques-uns de ses points clés.

Spider-Man 2

Après le succès de Spider-Man et Spider-Man : Miles Morales, les deux héros s’affronteront en 2023 avec Venom dans une aventure épique qui promet à la fois action et spectaculaire. Le titre est dirigé par la même équipe qui a développé les deux premiers chapitres et ils assurent qu’ils pousseront non seulement les capacités de la PlayStation 5 à la limite, mais aussi la partie narrative, avec beaucoup d’action et d’humour.

Forspoken

Le titre prometteur de Square Enix, Forspoken, sortira exclusivement sur PlayStation le 24 janvier 2023. Construit sur le moteur graphique Luminous Engine, le jeu vidéo pourra tourner à une fréquence de 120 Hz et 60 FPS en appliquant la technologie Ray Tracing à ses ensemble complet. L’aventure de Frey, une jeune New-Yorkaise qui se retrouve entraînée dans le monde mystérieux d’Athia, emmènera le joueur à travers de vastes paysages pleins de dangers avec la seule aide de sa magie, accordée pour une raison étrange.

Playstation plus

Le service d’abonnement PlayStation 5 a été entièrement renouvelé il y a quelques mois et comprend désormais trois types d’abonnement où tous les utilisateurs sont gagnants. Du multijoueur en ligne, en via la fonctionnalité Share Play ou des jeux gratuits tous les mois, la variété de ses différents plans d’abonnement est servie. Avec le forfait Premium, vous pouvez également accéder à un vaste catalogue de jeux classiques et actuels, profiter de différentes propositions avec Ubisoft Classics, des tests de jeux ou du streaming dans le cloud. Avec l’arrivée de la nouvelle année, une multitude de jeux, à la fois rétrocompatibles et nouveaux, seront ajoutés aux plans PlayStation Plus Premium et Extra, donc le plaisir est garanti.

Réservez votre console PS5

N’oubliez pas que vous pouvez réserver votre console PlayStation 5 entre le 12 décembre et le 5 janvier 2023. Livraison assurée avant le 1er février 2023 jusqu’à épuisement des stocks. Unités limitées. Réservez votre console ici.