Gentler Streak mis à jour avec le récapitulatif des activités et la prise en charge du bouton Apple Watch Ultra Action

La populaire application Apple Watch Gentler Streak, qui a été créée pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de mise en forme, a récemment été mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités. La dernière version de l’application est livrée avec un récapitulatif d’activité 2022 disponible pour tous les utilisateurs, et elle ajoute également la prise en charge du bouton d’action sur l’Apple Watch Ultra.

Le récapitulatif des activités 2022, comme son nom l’indique, affiche un résumé des activités de l’utilisateur qui ont été enregistrées dans l’application Gentler Streak au cours de l’année. Les utilisateurs peuvent voir des données, telles que la distance totale qu’ils ont parcourue en 2022, en un seul endroit. Voici comment les développeurs décrivent la fonctionnalité :

Découvrez tout ce que vous avez fait en 2022 avec ce récapitulatif des activités. Voyez les Yorharts que vous avez accumulés, la distance que vous avez parcourue, le nombre total d’heures passées activement hors du canapé… pour vous aider à passer le mot et motiver vos amis, nous avons créé une option PARTAGER ! Vérifiez-le.

La version 2.7.5 de l’application ajoute également la prise en charge du bouton d’action sur l’Apple Watch Ultra. Pour ceux qui ne sont pas familiers, l’Apple Watch Ultra dispose d’un nouveau bouton sur le côté qui peut être personnalisé avec différentes commandes, afin que les utilisateurs puissent facilement démarrer des entraînements spécifiques sans avoir à interagir avec l’écran.

Dans ce cas, la mise à jour Gentler Streak permet aux utilisateurs de définir le bouton d’action pour démarrer un entraînement ou pour le mettre en pause et le reprendre.

Gentler Streak a récemment reçu le prix de l’application de l’année pour Apple Watch par Apple. L’application est disponible pour iPhone depuis 2021 et a été publiée pour Apple Watch en février de cette année. La co-fondatrice et PDG de l’entreprise, Katarina Lotrič, se dit fière qu’Apple ait reconnu le travail d’une « petite équipe indépendante ».

Nous y voyons une confirmation extraordinaire de notre travail, de notre vision, de notre pertinence dans le temps et dans l’espace, et nous sommes très heureux que notre message et notre philosophie soient désormais diffusés dans le monde entier. Il y a encore tellement de choses que nous voulons et allons donner vie, et nous attendons chaque minute avec impatience. Je pense qu’il est prudent de dire que nous ne faisons que commencer.

Gentler Streak est disponible gratuitement sur l’App Store. Cependant, certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement à vie ou une licence pouvant être achetée via des achats intégrés. Et si vous voulez en savoir plus sur l’application, assurez-vous de lire Netcost-security.fr’s entretien avec la fondatrice de Gentler Streak, Katarina Lotrič.

