Apple se prépare à ouvrir le jardin clos d’iOS en Europe

Pourquoi c’est important : la détermination d’Apple à faire d’iOS une plate-forme logicielle sécurisée et fermée a été controversée et de nouvelles lois européennes menacent de forcer Cupertino à l’ouvrir. Les rapports indiquent maintenant qu’Apple se conformera bientôt à ces lois, modifiant fondamentalement iOS tel que nous le connaissons.

Les sources de Bloomberg rapportent que les employés d’Apple préparent le terrain pour éventuellement permettre aux utilisateurs d’iOS et d’iPadOS d’installer des applications en dehors de l’App Store. Le processus peut impliquer l’autorisation de magasins d’applications tiers, le chargement latéral ou les deux. L’entreprise ne peut initialement ouvrir son jardin clos qu’aux utilisateurs des pays de l’Union européenne pour se conformer à la nouvelle législation. Bien sûr, exploiter deux infrastructures distinctes pourrait s’avérer problématique.

Les entreprises et les régulateurs critiquent depuis longtemps le rôle d’Apple en tant que seul gardien de tous les logiciels iPhone et iPad, réduisant de 30% les ventes de toutes les transactions sur la plate-forme. Cependant, Apple défend continuellement sa politique pour des raisons de sécurité des utilisateurs, soulignant le manque relatif de logiciels malveillants sur iOS par rapport à d’autres systèmes d’exploitation plus ouverts.

L’inversion imminente de la société est conforme à la loi sur les marchés numériques (DMA) que l’UE a promulguée en novembre. La nouvelle loi empêche les « gardiens » – les entreprises qui contrôlent les plateformes où opèrent d’autres entreprises – de verrouiller les clients et les consommateurs dans des canaux de distribution ou des processeurs de paiement spécifiques. L’UE a conçu la législation pour empêcher Apple et Google d’enfermer les utilisateurs dans des jardins clos.

Cependant, les nouvelles règles européennes n’entrent pas immédiatement en vigueur. L’UE ne les appliquera pas officiellement à des entreprises comme Apple ou Google avant le milieu de 2023, et les conséquences en cas de non-conformité ne prendront effet qu’en 2024. Par conséquent, les changements d’Apple pourraient ne pas arriver avant un certain temps.

Certaines entreprises qui opèrent fortement via iOS profitent déjà de la nouvelle. Le cours de l’action Spotify a augmenté de 1,5 % aujourd’hui. Le service de streaming musical ne vend actuellement pas de musique directement via son application iOS en raison de la commission de 30 % d’Apple. La distribution de l’application en dehors de l’App Store permettrait de contourner ce problème. La même chose pourrait être vraie pour des services comme Bandcamp ou Kindle, qui pourraient coûter très cher à Apple.

Apple a précédemment confirmé qu’il obéirait à une autre nouvelle réglementation européenne obligeant les téléphones vendus après 2024 à prendre en charge l’USB-C. En conséquence, un futur modèle d’iPhone passera à l’USB-C à partir des câbles Lightning propriétaires d’Apple. Apple et Google se sont également ouverts aux processeurs de paiement tiers en réponse aux réglementations sud-coréenne et danoise.

On ne sait pas quand ou si Apple pourrait autoriser les téléchargements d’applications tierces au-delà de la juridiction de l’UE. Les législateurs américains ont précédemment proposé des projets de loi ciblant le contrôle d’Apple et de Google sur les logiciels mobiles, de sorte que quelque chose de similaire à la DMA pourrait également forcer la main d’Apple de l’autre côté de l’étang.