Tesla publie une mise à jour des fêtes avec Apple Music, Mahjong et plus

Tesla a commencé à proposer une nouvelle mise à jour logicielle connue sous le nom de « mise à jour de vacances » avec Apple Music, Mahjong et d’autres fonctionnalités.

Chaque année, pendant les vacances, Tesla est connu pour proposer une mise à jour logicielle plus importante avec certaines fonctionnalités qui sont généralement plus amusantes que fonctionnelles.

Tesla ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités à sa flotte via des mises à jour logicielles chaque fois qu’elles sont prêtes, mais il les regroupe parfois pour une mise à jour de changement plus importante, que les gens appellent la «mise à jour des vacances».

Aujourd’hui, Tesla a commencé à proposer la mise à jour (2022.44.25) aux clients, et nous voyons les notes de publication pour la première fois.

Ce n’est sans doute pas la plus grande mise à jour de vacances de Tesla. L’année dernière, par exemple, les propriétaires de Tesla ont reçu une mise à jour massive avec de nombreux changements d’interface utilisateur et un tas de nouveaux jeux vidéo intégrés dans les véhicules.

Cette année, la plus grande nouveauté est une application Apple Music intégrée à ses véhicules – rejoignant d’autres applications de streaming musical déjà dans les voitures, comme Spotify et Tidal.

Nous savions déjà qu’Apple Music arrivait, mais maintenant c’est officiellement là.

Tesla a écrit dans les notes de version :

Diffusez plus de 100 millions de chansons et 30 000 listes de lecture sans publicité. Écoutez toute votre bibliothèque, découvrez de nouvelles musiques et syntonisez les stations de radio en direct. Pour accéder à Apple Music, appuyez sur l’icône Apple Music dans le lanceur d’applications, scannez le code QR avec votre appareil mobile et connectez-vous avec votre identifiant Apple. Remarque : un abonnement Premium Connectivity est requis pour diffuser Apple Mucis via une connexion mobile

Toutes les applications plus gourmandes en données de Tesla à l’intérieur de ses véhicules nécessitent l’abonnement à la connectivité premium de 10 $/mois pour améliorer la connectivité mobile incluse à l’intérieur des véhicules Tesla.

Tesla ajoute régulièrement des jeux à sa plateforme de divertissement « Tesla Arcade » à l’intérieur de ses véhicules.

Avec la mise à jour des fêtes, le constructeur automobile ajoute Mahjong.

Tesla a écrit à propos de l’ajout dans les notes de version :

Le jeu de match de tuiles relaxant a été amélioré avec un design moderne et épuré, des animations fluides et des sons apaisants. Associez des tuiles identiques. Une tuile est jouable si elle est ouverte à gauche ou à droite et n’est pas recouverte par une autre tuile. Continuez à associer des tuiles pour vider le tableau et votre esprit ! Pour accéder au Mahjong, appuyez sur le lanceur d’application > Arcade.

La mise à jour apporte également une mise à jour du mode chien, qui permet aux propriétaires de laisser leurs chiens en toute sécurité dans leurs véhicules avec la climatisation activée.

Tesla combine en quelque sorte la fonctionnalité avec sa fonction de visualisation en direct à distance lancée l’année dernière.

La société a écrit dans les notes de version :

Affichez la caméra intérieure à partir de l’application mobile tout en utilisant le mode chien ou le mode sentinelle. [To] activez la caméra en direct, appuyez sur Contrôles > Sécurité > Afficher la caméra en direct via l’application mobile.

Tesla note que les propriétaires ont également besoin de la dernière mise à jour de l’application mobile pour que cette fonctionnalité fonctionne, car la visualisation à distance fonctionne via l’application.

La mise à jour comprend également des améliorations du « Light Show » de Tesla, une fonctionnalité lancée pendant les vacances il y a quelques années, et permet aux véhicules Tesla de faire un spectacle de lumière avec ses phares assortis à la musique.

Tesla vous permet désormais de programmer le spectacle lumineux :

Programmez le spectacle de lumière jusqu’à 10 minutes à l’avance ou regardez un orchestre à plusieurs voitures en les réglant pour qu’ils démarrent simultanément. Célébrez le Nouvel An avec le spectacle Auld Lang Syne ou créez des spectacles personnalisés plus longs. Pour accéder à Light Show, appuyez sur le lanceur d’applications > Toybox.

La mise à jour des fêtes comprend également un tas de fonctionnalités plus petites et des mises à jour des fonctionnalités existantes qui sont assez explicites. Voici tous directement à partir des notes de version:

Vitesse du ventilateur de la climatisation Ajustez l’intensité de la vitesse du ventilateur tout en restant en mode de climatisation AUTO en sélectionnant « LO », « MED » et « HI » à partir du sélecteur d’intensité du ventilateur sur la fenêtre contextuelle de contrôle de la climatisation.

Garage connecté myQ Les ouvre-portes de garage connectés myQ sont désormais pris en charge. Surveillez et contrôlez votre porte de garage à distance à l’aide de l’écran tactile de votre véhicule. Pour configurer, appuyez sur Contrôles > Verrous > myQ Connected Garage > Associer un compte, puis suivez les instructions.

Clignotants automatiques Les clignotants peuvent se désactiver automatiquement à la fin d’un changement de voie, d’une bifurcation ou d’une fusion. Appuyez sur Contrôles > Feux > Clignotants automatiques.

Confirmer le transfert d’appel téléphonique Les appels téléphoniques actifs provenant d’un appareil mobile connecté au véhicule via Bluetooth demanderont désormais une confirmation avant de transférer l’audio vers le véhicule.

Recherche de contacts Rechercher des contacts à partir d’un appareil Bluetooth connecté. Pour y accéder, appuyez sur l’icône Lanceur d’applications > Téléphone > Contacts > Rechercher.

Améliorations des contrôles multimédias Les commandes multimédias sont plus proches du conducteur pour un accès facile. Glissez vers le haut pour accéder à « Récents et favoris » et « Sources ». Balayez vers la gauche ou la droite pour accéder également aux trajets et aux informations sur la pression des pneus.

Mode de test des émissions via l’application mobile Le mode de test des émissions peut désormais être utilisé à partir de l’application mobile. Appuyez longuement sur n’importe quelle icône de commandes rapides de l’écran d’accueil et faites glisser l’icône « Fart » vers la rangée supérieure. Remarque : cette fonctionnalité nécessite les versions 4.15.0+ de l’application mobile