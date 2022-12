Superman de Reeve et Batman de Keaton appartiennent au même univers selon DC

DC est toujours plongé dans un chaos interne lié à la continuité de ses univers au-delà de ses adaptations cinématographiques actuelles, comme en témoigne la dernière occurrence de la société. À tel point que l’éditeur lui-même s’est assuré que Superman de Christopher Reeve (également connu sous le nom de Superman ’78) et Batman de Michael Keaton (également connu sous le nom de Batman ’89) appartiennent au même univers. Et telle a été l’agitation provoquée parmi les fans, qui se sont déjà précipités pour fournir des preuves qui démontent ladite déclaration.

Les hauts et les bas de DC et de son multivers

Ainsi, cette affirmation de DC passe par la bande dessinée Dark Crisis : Big Bang dans laquelle Flash partage des informations recueillies sur différentes Terres du Multivers à la suite de ses voyages multiversaux. Et c’est précisément la note recueillie sur Terre 789 qui a déclenché toutes les alarmes ; Il se lit comme suit : « Superman et Supergirl sont les seuls héros dotés de pouvoirs sur Terre. Les parents de Batman ont été tués par le Joker (Superman ’78, Batman ’89) ».

Et c’est qu’au-delà de ratifier le lien entre les versions cinématographiques les plus classiques de Superman et Supergirl, jusqu’à présent Batman de Michael Keaton n’avait jamais été mentionné dans la même équation. Et il y a eu pas mal de fans de DC qui ont déjà déclaré que cette continuité n’avait aucun sens. Et la raison n’est autre que le crossover Arrowverso Crisis on Infinite Earths.

Dans tous les cas, DC ne pouvait se référer qu’aux bandes dessinées Superman 1978 et Batman 1989, puisque le premier est la suite directe du film original de Richard Donner, tandis que le second est venu comme une suite de Batman Returns, des œuvres distinctes du multivers live-action. . Bien que tout soit beaucoup plus confus si l’on tient compte du fait que l’on peut envisager des suites aux adaptations de Batman Returns telles que Batman Forever, le crossover Crisis on Infinite Earths lui-même et le prochain The Flash, sans liens apparents entre tous.

Source | La Directe