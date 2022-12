Apple envisage d’ouvrir le moteur de navigateur, NFC et plus encore aux applications tierces

Après de nombreuses pressions de la part de l’Union européenne et d’autres gouvernements du monde entier, il semble qu’Apple envisage pour la première fois d’apporter des changements profonds à iOS et à l’App Store. Selon un Bloomberg rapport, la société prévoit d’ouvrir encore plus de fonctionnalités iOS aux applications tierces, y compris le moteur de navigateur et NFC.

Ces dernières années, Apple a considérablement assoupli les restrictions d’iOS en ce qui concerne l’accès des développeurs tiers. Par exemple, les applications peuvent désormais interagir avec Siri, lire les balises NFC, fournir des claviers alternatifs, etc. Mais il y a encore beaucoup d’autres restrictions – mais celles-ci peuvent ne pas durer plus longtemps.

Apple va ouvrir ses API privées aux développeurs

Bloomberg a entendu des sources proches du dossier qu’Apple s’efforce d’ouvrir ses interfaces de programmation d’applications privées, également appelées API, aux développeurs et applications tiers. Cela entraînerait un changement significatif dans le fonctionnement d’iOS.

L’une des principales restrictions qui pourraient bientôt être supprimées concerne les moteurs de navigation. Actuellement, chaque application iOS doit utiliser WebKit, qui est le moteur d’Apple qui exécute Safari. Mais pour se conformer à la nouvelle loi sur les marchés numériques de l’Union européenne, Apple travaille déjà à ouvrir iOS à d’autres moteurs de navigation.

Le rapport mentionne également que d’autres API iOS privées seront également rendues publiques à l’avenir. Cela inclut l’accès à plus de commandes de l’appareil photo et à la puce NFC de l’iPhone. Bien que les applications tierces puissent actuellement lire les balises NFC, Apple leur interdit de fonctionner en tant que concurrent d’Apple Pay. L’UE a déjà critiqué Apple pour avoir limité la technologie NFC de l’iPhone à ses propres services.

En plus de ces changements, Apple discuterait également de l’ouverture du réseau Find My aux accessoires tiers. Alors que les fabricants tiers peuvent déjà rendre leurs accessoires compatibles avec le réseau Find My, des concurrents comme Tile affirment qu’il existe encore de nombreux inconvénients par rapport aux propres accessoires d’Apple comme AirTag.

De profonds changements à venir sur l’App Store

Bloomberg a également signalé qu’Apple se prépare à laisser les utilisateurs d’iPhone et d’iPad installer des applications via des magasins d’applications alternatifs pour iOS. Cela permettrait aux développeurs de distribuer officiellement des applications iOS en dehors de l’App Store pour la première fois.

Cependant, dans le même temps, le rapport affirme qu’Apple n’envisage pas de rendre iMessage compatible avec d’autres plates-formes, ni même d’adopter la norme RCS.

On ne sait pas quand tous ces changements seront déployés au public, mais certains d’entre eux pourraient être lancés dès l’année prochaine avec iOS 17.

