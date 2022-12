watchOS 9.2 désormais disponible pour Apple Watch ; voici tout ce qui est nouveau

Parallèlement à iOS 16.2 et aux mises à jour pour iPad, Apple TV et Mac, Apple déploie également watchOS 9.2 pour les utilisateurs d’Apple Watch aujourd’hui. La mise à jour comprend une poignée de changements notables et de nouvelles fonctionnalités, notamment les améliorations de Race Route, Crash Detection, etc. Rendez-vous ci-dessous pour les notes de version complètes.

watchOS 9.2 est en cours de déploiement pour tous les utilisateurs. Vous pouvez mettre à jour votre Apple Watch en allant dans Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle. Vous pouvez également installer la mise à jour via l’application compagnon Apple Watch sur votre iPhone.

Quoi de neuf dans watchOS 9.2 ? Voici le récapitulatif complet d’Apple :

Race Route vous permet de rivaliser avec vos performances précédentes dans les entraînements de course en plein air, de vélo en plein air et de fauteuil roulant en plein air

Nouvel algorithme de Kickboxing personnalisé dans l’application Workout pour des mesures plus précises

L’application Bruit s’affiche lorsque les niveaux sonores environnementaux sont réduits désormais disponible avec les AirPods Pro (1ère génération) et les AirPods Max lors de l’utilisation de la suppression active du bruit

Les utilisateurs de Family Setup peuvent être invités à l’application Home pour contrôler les haut-parleurs HomePod et les accessoires de maison intelligente, et déverrouiller les portes avec les clés de la maison dans Wallet

Socket en charge de l’accessibilité pour visualiser quand Siren est utilisé sur Apple Watch Ultra

Amélioration du temps de réponse et de la précision des commandes gestuelles pour AssistiveTouch et Quick Actions

Optimisations de Crash Detection sur Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8 et Apple Watch SE (2e génération)

Correction d’un bug qui provoquait l’affichage d’une heure de surveillance incorrecte immédiatement après la suppression d’une alarme dans Sleep Focus

Correction d’un bug provoquant des interruptions des sessions de pleine conscience

