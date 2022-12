Hogwarts Legacy retarde son lancement dans la dernière génération et Nintendo Switch

Les fans de la licence de JK Rowling devraient revoir leur calendrier. Hogwarts Legacy continue sa série de retards, même si cette fois, cela n’affectera que les versions de la dernière génération et de la Nintendo Switch. Sur PS4 et Xbox One, il fera ses débuts le 4 avril 2023, tandis que sur la console de la société japonaise, il fera de même le 25 juillet 2023.

Dans un bref tweet posté sur les réseaux sociaux, le compte officiel du jeu fait allusion au fait que l’équipe espère pouvoir proposer le jeu à ses fans alors que l’expérience « est la meilleure possible sur toutes les plateformes ». Rassurez-vous : sa sortie est toujours fixée au 10 février 2023 pour PS5, Xbox Series X|S et PC. L’édition de luxe sur ces plateformes comprend un accès anticipé de 72 heures, c’est-à-dire que vous pouvez y jouer à partir du 7 février.

Magie et sorcellerie comme cadeau de Noël

Warner Bros. Games montrera un nouvel aperçu de Hogwarts Legacy aux portes de Noël. Ce sera le 14 décembre à partir de 19h00 (CET) lorsque nous verrons le prochain examen approfondi de votre offre. La vidéo aura lieu juste un mois après la dernière conférence, où Avalanche a montré l’exploration autour de l’école. Vous pouvez le vérifier sur ce lien.

France () : à 19h00

France (îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 15h00

Bolivie : à 14h00

Brésil : à 15h00

Chili : à 15h00

Colombie : à 13h00

Costa Rica : à 12h00

Cuba : à 13h00

Equateur : à 13h00

El Salvador : à 12h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala : à 12h00

Honduras : à 12h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 12h00

Panama : à 13h00

Paraguay : à 15h00

Pérou : à 13h00

Porto Rico : à 14h00

République Dominicaine : à 14h00

Uruguay : à 15h00

Venezuela : à 14h00

Source: L’héritage de Poudlard sur Twitter