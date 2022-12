Apple lance enfin iOS 16.2 au public avec Apple Music Sing et plus

Après près de deux mois de tests, Apple a publié iOS 16.2 pour tout le monde. Il s’agit d’une grosse mise à jour après iOS 16.1. Et tout comme iOS 16.1, il inclut également de nouvelles fonctionnalités intéressantes. La nouvelle mise à jour iOS 16.2 est disponible pour tous les iPhone éligibles pour iOS 16. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur la mise à jour iOS 16.2.

Nous nous attendions à ce que la nouvelle mise à jour débarque hier, car la plupart des mises à jour publiées par Apple étaient lundi. Mais brisant la grève, Apple a finalement publié iOS 16.2 mardi. Il s’agit probablement de la dernière mise à jour avant les vacances et donc d’un joli cadeau de vacances pour les utilisateurs d’iPhone.

Apple a également publié des mises à jour pour un tas d’autres appareils. Avec iOS 16.2, Apple propose iPadOS 16.2, iOS 15.7.2, iPadOS 15.7.2, watchOS 9.2, macOS Ventura 13.1, macOS Monterey 12.6.2, macOS Big Sur 11.7.2, HomePod Software 16.2 et tvOS 16.2. La dernière mise à jour iOS 16.2 est livrée avec un numéro de build 20C65. Il en va de même pour la mise à jour iPadOS 16.2. Maintenant, il s’agit d’une mise à jour importante et importante qui pèse plus de 1 Go.

Venons-en maintenant à la partie la plus intéressante, toutes les nouvelles fonctionnalités fournies avec cette nouvelle mise à jour iOS. iOS 16.2 apporte Apple Music Sing, Freeform App, de nouvelles options AOD, Apple TV Live Activities for Sports, la prise en charge 5G en Inde, la prise en charge de SharePlay dans Game Center, et bien plus encore. Ici, vous pouvez consulter le changelog officiel.

Quoi de neuf dans iOS 16.2 :

Cette mise à jour présente Freeform, une application qui offre un endroit idéal pour réfléchir et donner vie à vos idées. Cette version ajoute également Apple Music Sing, la protection avancée des données pour iCloud, des améliorations de l’écran de verrouillage et d’autres fonctionnalités et corrections de bugs pour votre iPhone.

Forme libre

Freeform est une nouvelle application pour travailler de manière créative avec des amis ou des collègues sur Mac, iPad et iPhone

Un canevas flexible vous permet d’ajouter des fichiers, des images, des stickers, etc.

Les outils de dessin vous permettent de dessiner n’importe où sur la toile avec votre doigt

Apple Musique chanter

Une nouvelle façon de chanter avec des millions de vos chansons préférées dans Apple Music

Les voix entièrement réglables vous permettent de duo avec l’artiste original, de chanter en solo ou de mélanger

Les paroles beat-by-beat nouvellement améliorées facilitent encore plus le suivi de la musique

Protection avancée des données pour iCloud

La nouvelle option porte à 23 le nombre total de catégories de données iCloud protégées à l’aide d’un cryptage de bout en bout, y compris la sauvegarde iCloud, les notes et les photos, protégeant vos informations même en cas de violation de données dans le cloud

Écran verrouillé

De nouveaux paramètres vous permettent de masquer le fond d’écran ou les notifications lorsque l’affichage permanent est activé sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max

Le widget de sommeil vous permet d’afficher vos données de sommeil les plus récentes

Le widget Médicaments vous permet d’afficher des rappels et d’accéder rapidement à votre emploi du temps

Centre de jeu

Socket en charge de SharePlay dans Game Center pour les jeux multijoueurs afin que vous puissiez jouer avec les personnes avec lesquelles vous êtes en communication FaceTime

Le widget d’activité vous permet de voir ce que vos amis jouent et réalisent dans les jeux directement depuis votre écran d’accueil

Apple TV

L’application Activités en direct pour Apple TV vous permet de suivre vos équipes préférées avec des scores en direct directement sur votre écran de verrouillage ou dans Dynamic Island sur iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max

Maison

Amélioration de la fiabilité et de l’efficacité de la communication entre vos accessoires de maison intelligente et les appareils Apple

Cette mise à jour inclut également les améliorations et corrections de bugs suivantes :

La recherche améliorée dans Messages vous permet de trouver des photos en fonction de leur contenu, comme un chien, une voiture, une personne ou du texte

Le paramètre Recharger et afficher l’adresse IP permet aux utilisateurs d’iCloud Private Relay de désactiver temporairement le service pour un site spécifique dans Safari

Les articles de presse dans Météo affichent des informations pertinentes sur la météo à cet endroit

Les curseurs de participation dans les notes vous permettent de voir des indicateurs en direct lorsque d’autres font des mises à jour dans une note partagée

AirDrop revient désormais automatiquement à Contacts uniquement après 10 minutes pour éviter les demandes indésirables de réception de contenu

Optimisations de la détection de collision sur les modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro

Résout un problème qui empêche certaines notes de se synchroniser avec iCloud après les mises à jour

La nouvelle mise à jour iOS 16.2 est disponible au public. Donc, si vous avez un iPhone éligible, vous recevrez la mise à jour sur votre appareil. Comme cette version est la même que la version RC, vous ne recevrez pas la mise à jour si vous avez déjà mis à jour vers iOS 16.2 RC. Ne vous inquiétez pas, la version RC et la version publique sont les mêmes.

Pour vérifier manuellement la mise à jour, accédez à Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel. Une fois la mise à jour disponible, appuyez sur le bouton Télécharger et installer.

Avant de mettre à jour votre iPhone vers iOS 16.2, assurez-vous de faire une sauvegarde des données importantes et de la charger à au moins 50 %.

