Combien avez-vous joué cette année sur PS4 et PS5 ? Vous pouvez maintenant voir votre récapitulatif 2022

2022 est à quelques semaines de la mise en rayon. Une nouvelle année se termine après avoir passé 12 mois vertigineux dans l’industrie du jeu vidéo. Comme d’habitude avec PlayStation, la société permet à ses joueurs de savoir quelles ont été leurs données de jeu tout au long du parcours naturel.

De quoi avez-vous besoin pour le voir ? Il vous suffit de vous connecter avec votre compte PlayStation Network sur ce lien. À l’intérieur, vous verrez quatre onglets que vous pourrez découvrir petit à petit : le temps de jeu total, les plus joués, les trophées obtenus et vos données dans PlayStation Plus au cas où vous auriez été membre. Les informations collectées couvrent à la fois PS5 et PS4 chez les joueurs qui ont investi au moins 10 heures entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. Bien sûr, pour que les données soient enregistrées, vous devez avoir postulé dans l’onglet « collecte complète des données » » dans paramètres de votre compte.

Selon le genre prédominant de vos sessions de jeu en 2022, vous recevrez l’un des six avatars pour votre profil en récompense. Ils mettent tous en vedette la sympathique mascotte Astrobot. Au bas de votre résumé, vous verrez un code à échanger dans le PlayStation Store de l’avatar que vous avez obtenu.

2023 vise haut

Elden Ring, God of War : Ragnarök, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7… nombreux sont les titres qui monopolisent les cartes des utilisateurs. Au bas de la page, nous pouvons voir un aperçu des grands noms qui apparaissent à l’horizon de 2023 et au-delà. Forspoken, Resident Evil 4, Hogwarts Legacy, Street Fighter 6, Star Wars Jedi : Survivor, Final Fantasy Rebirth… Bien qu’il n’apparaisse pas, PlayStation a aussi à son actif le lancement du PS VR2, la nouvelle génération de sa réalité virtuelle dispositif prévu pour le 22 février 2023 prochain.

Source : Blog PlayStation