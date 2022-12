Elon Musk n’est plus la personne la plus riche du monde

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Elon Musk est souvent désigné comme la personne la plus riche du monde, mais tout le monde n’est pas d’accord pour dire qu’il détient actuellement le titre. Selon Forbes, le patron de Twitter a été dépassé sur la liste des riches par Bernard Arnault, qui est désormais numéro un avec une fortune de 187,5 milliards de dollars.

La majeure partie de la richesse de Musk est liée à son action Tesla. Bien que le géant des véhicules électriques ait vu le cours de son action augmenter de plus de 1 000 % au cours des deux dernières années, il a suivi une trajectoire descendante pendant une grande partie de 2022 – il a chuté de 50 % cette année – en partie à cause de l’acquisition prolongée et distrayante de Musk pour 44 milliards de dollars. de Twitter.

« Le gros problème est que de nombreux investisseurs ont perdu une certaine confiance en Tesla parce que Musk est obligé de concentrer une grande partie de son attention sur Twitter », a déclaré Matt Maley, stratège en chef du marché de Miller Tabak, à Forbes.

Le prix de Tesla a encore chuté de 6,3 % lundi, effaçant environ 7,4 milliards de dollars de la richesse de Musk. Le PDG vaut désormais 181,3 milliards de dollars, ce qui le place en dessous du nouveau numéro un Bernard Arnault. Le président du conglomérat de luxe français LVMH a une fortune de 187,5 milliards de dollars.

Arnault et Musk échangent leurs places sur la liste des milliardaires en temps réel de Forbes depuis quelques semaines maintenant. Le Français n’avait pu conserver la première place que pendant un court moment avant que Musk ne reprenne la première place, mais la différence actuelle de 6 milliards de dollars entre les deux hommes est un gouffre énorme, donc à moins que les actions de Tesla ne montent en flèche, Musk devra peut-être accepter le titre de deuxième personne la plus riche du monde pendant un certain temps.

La grande mise en garde ici est que la liste est dressée par Forbes en utilisant sa propre méthodologie pour calculer la richesse totale d’un individu. L’indice des milliardaires de Bloomberg, qui utilise une méthode différente pour mesurer les fortunes, note également la baisse de 7 milliards de dollars de Musk cette semaine, mais il le place toujours au premier rang avec 168 milliards de dollars. Arnault souffle sur le cou de son collègue milliardaire avec 167 milliards de dollars, de sorte que les positions pourraient bientôt changer également sur la liste de Bloomberg.

Ce n’est un secret pour personne que Musk a beaucoup à faire avec un Twitter en ce moment, des poursuites intentées par d’anciens employés aux avertissements de l’UE concernant le manque de modération de la plateforme aidant Vladimir Poutine.