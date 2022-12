Nomad lance le nouvel étui sport AirPods 3 dans l’une des trois finitions brillantes

Nomad élargit aujourd’hui sa gamme d’étuis avec une nouvelle offre orientée vers certains des derniers écouteurs d’Apple. Le nouvel étui Sport pour AirPods 3 est disponible dans l’une des trois couleurs différentes et arbore une finition brillante avec une texture adhérente pour offrir une protection supplémentaire sans sacrifier le style.

Nomad lance aujourd’hui son dernier étui AirPods 3, empruntant le design de l’une des offres les plus uniques de sa gamme de coques pour iPhone. Nous avons vu de nombreuses offres en cuir publiées par la marque dans le passé, et maintenant elle mélange les choses avec un design un peu plus distinct.

Entrez dans le nouveau Sport Case pour AirPods 3, qui arrive avec une finition brillante familière aux coques pour iPhone que Nomad fabrique depuis quelques années. Il a une construction en 2 pièces qui a toujours une découpe en bas pour un port Lightning et est suffisamment mince pour permettre la prise en charge de la charge sans fil.

Bien que ce soit vraiment une question d’apparence. La carrosserie arbore un pare-chocs en TPE à l’intérieur qui contraste avec l’extérieur plus accrocheur. Il a également un matériau adhérent qui se sent bien dans la main, du moins si le modèle que nous avons examiné auparavant est une indication. Et ce design (form factor) est également disponible en trois couleurs différentes, dont Lunar Grey, Ash Green et Marine Blue.

Nous avons déjà examiné de près à quoi s’attendre des boîtiers de la série Sport dans le passé, et une grande partie de cela devrait être transférée à la nouvelle version AirPods 3. Nomad utilise la même finition et les mêmes matériaux haut de gamme dont nous avions parlé l’année dernière, mais dans un design (form factor) différent.

Maintenant disponible à l’achat, vous pouvez ramener à la maison l’étui sport Nomad AirPods 3 à 24,95 $. La couverture est à gagner dans la vitrine officielle de Nomad et rejoint le reste de la collection d’étuis AirPods de la marque. Le lancement arrive également avec suffisamment de temps pour verrouiller une paire avant la date limite d’achat de Nomad avant les vacances, donc ceux-ci devraient arriver avant Noël.

La 25 $ Le prix peut en faire l’une des couvertures AirPods 3 les plus chères du marché, mais s’il y a une marque à laquelle nous faisons confiance pour fournir des accessoires Apple haut de gamme, c’est Nomad. Personnellement, je pense que le design parle de lui-même et offre une belle alternative au marché habituel des étuis haut de gamme qui semble se concentrer davantage sur les styles en cuir.

