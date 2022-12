Super Mario Bros. The Movie nous plonge dans le fantasme du plombier dans son dernier clip

Super Mario Bros. The Movie est encore à un peu plus de trois mois de son apparition dans les salles du monde entier. Dès le 31 mars 2023, nous pourrons voir l’adaptation tant attendue de la licence Nintendo au grand écran, cette fois avec l’animation d’Illumination. Dans le cadre de la campagne promotionnelle, le producteur a partagé un joli clip avec McDonalds.

Le fragment, que vous trouverez dans le tweet sous ces lignes, montre Mario sautant vers les cubes de questions populaires. En chemin, il échappe à plusieurs piranhas qui cherchent à le croquer. Atteindra-t-il le cube ? Pas pour l’instant. La vidéo fait partie d’une promotion McDonalds Portugal. La franchise distribuera des jouets du film à chaque Happy Meal vendu. Il n’a pas encore de date de début.

route des théâtres

Le film a montré une bande-annonce fin novembre qui revoyait en détail l’apparence de plusieurs des personnages qui feront partie de l’équipe. Los constantes guiños al videojuego deleitaron a los fans: el Kart de Mario por la senda arcoíris, el traje de tanooki, la presencia de YHoshi, Peach cogiendo una flor de fuego… Son muchos los detalles que encontrarás en el vídeo, que puedes ver pulsando ici.

Réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic (collaborateurs sur Teen Titans Go!, Teen Titans Go! To the Movies) à partir d’un scénario de Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: The Second Part, Illuminations’s Minions: The Rise of Gru), le film met en vedette Chris Pratt dans Mario, Anya Taylor-Joy dans Princess Peach, Charlie Day dans Luigi, Jack Black dans Bowser, Keegan-Michael Key dans Toad, Seth Rogen dans Donkey Kong, Fred Armisen dans Cranky Kong, Kevin Michael Richardson dans Kamek et Sebastian Maniscalco dans le rôle de Spike.

