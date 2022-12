Le support officiel pour Windows 7 et 8 se termine en janvier, Microsoft Edge perd également le support

La vue d’ensemble : Sortis respectivement en 2009 et 2012, Windows 7 et Windows 8 ont eu des réceptions opposées de la part des consommateurs. Le premier était considéré au même niveau que XP, tandis que les utilisateurs considéraient le second comme un flop majeur. Malheureusement, le prise en charge des deux systèmes d’exploitation se termine officiellement le mois prochain.

Nous sommes en 2009. La GTX 295 de Nvidia domine le marché des cartes graphiques, Apple a récemment lancé l’iPhone 3G et Microsoft a annoncé son tout nouveau système d’exploitation, Windows 7, qui a suscité l’éloge des consommateurs. Les utilisateurs ont finalement eu l’impression qu’une mise à niveau appropriée de Windows XP était arrivée et, en l’espace de deux ans, environ 45 % des propriétaires de PC ont installé Windows 7 sur leurs machines.

Avance rapide de trois ans, et vient Windows 8. Au cas où vous l’auriez oublié, Windows 8 a été lancé sans menu de démarrage, se concentrant plutôt sur un nouveau design de mosaïque moderne. Pour mettre sa réception dans son contexte, Windows 8 a à peine gagné une part de marché plus de deux ans après sa sortie.

Suite à la réponse négative massive des utilisateurs, Microsoft a publié la mise à jour Windows 8.1 un an plus tard. Alors que la mise à jour de Windows 8.1 a amélioré le système d’exploitation, la stigmatisation entourant Windows 8 est restée. Windows 8.1 n’a jamais gagné plus de 19,1 % de la part de marché globale de Windows, tandis que Windows 7 et Windows 10 ont tous deux atteint des taux d’adoption plus élevés en seulement huit mois.

Microsoft propose deux niveaux de prise en charge pour ses systèmes d’exploitation : « grand public » et « étendu ». Le support principal de Windows 7 a pris fin en janvier 2015, tandis que son support étendu a cessé en janvier 2020. Cependant, comme Windows 7 détenait toujours près de 25 % des installations de Windows, Microsoft a proposé trois années supplémentaires de support moyennant des frais.

Ces années supplémentaires se terminent le 10 janvier 2023, lorsque le système d’exploitation ne recevra plus de mises à jour. Pendant ce temps, pour Windows 8, le support grand public a pris fin en janvier 2018. De même, son support étendu se termine également le 10 janvier 2023.

De plus, Microsoft a récemment annoncé que Microsoft Edge ne recevrait plus de mises à jour sur Windows 7 et Windows 8 après le 12 janvier 2023. Webview2 de Microsoft, un outil qui permet à Edge d’afficher des pages Web en dehors du navigateur, perd également le support après cette date.

Microsoft n’est pas le seul à abandonner ces systèmes d’exploitation obsolètes. En octobre, Google a déclaré qu’il ne prendrait plus en charge Chrome pour Windows 7 et 8.1 après janvier 2023.

Dans l’ensemble, il est triste de voir un système d’exploitation aussi légendaire que Windows 7 arriver enfin à son coucher du soleil. Les utilisateurs l’aiment tellement que même 13 ans après son lancement officiel, Windows 7 détient toujours une part de marché de plus de 10 %. Windows 8, pas tellement avec seulement 2,53 % en novembre 2022.