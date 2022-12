Apple publie un nouveau firmware AirTag avant la mise à jour iOS 16.2

Apple déploie actuellement une mise à jour du micrologiciel pour son traqueur d’articles AirTag. La mise à jour précède la sortie d’iOS 16.2, qui devrait être mise à la disposition du public dans les prochains jours. Voici ce que vous devez savoir sur cette nouvelle mise à jour.

La nouvelle version du micrologiciel d’aujourd’hui est la version 2.0.36, et elle comporte le numéro de build 2A36. Avant aujourd’hui, la version la plus récente du micrologiciel AirTag était la version 2.0.24 et comportait le numéro de build 2A24e. Malheureusement, on ne sait pas à ce stade ce qui change avec la mise à jour, car Apple n’a pas encore partagé les notes de mise à jour pour le firmware d’aujourd’hui.

Le précédent firmware AirTag a été publié le 10 novembre, mais nous ne savons pas non plus exactement ce qui a changé avec la version 2.0.24. Plus tôt cette année, Apple a mis à jour le micrologiciel AirTag pour régler le son de suivi indésirable afin de permettre aux gens de localiser plus facilement un AirTag inconnu.

Pour vérifier la version du micrologiciel de votre AirTag, ouvrez l’application Localiser sur votre iPhone, puis choisissez l’onglet Éléments dans la barre de navigation inférieure, puis choisissez votre AirTag dans la liste des éléments et appuyez sur le nom de votre AirTag. Cela devrait révéler le numéro de série et la version du micrologiciel de votre AirTag.

Malheureusement, il n’y a aucun moyen de forcer un AirTag à se mettre à jour. Au lieu de cela, assurez-vous simplement que votre AirTag est à portée de votre iPhone, et il devrait se mettre à jour automatiquement après un certain temps. Il convient de noter que les mises à jour AirTag sont déployées par phases, vous ne les obtiendrez donc peut-être pas tout de suite.

Si vous remarquez quelque chose de différent après la mise à jour du suivi des éléments, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

