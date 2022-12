Certains utilisateurs de Mac M1/M2 rencontrant des bugs de connectivité Wi-Fi et de vitesse, correction attendue bientôt

Les dernières mises à jour macOS d’Apple causeraient des problèmes de connectivité Wi-Fi pour certains utilisateurs de MacBook M1 et M2. Les problèmes sont centrés sur le fait que la connectivité Internet est plus lente que prévu, entraînant une baisse des appels vidéo et d’autres problèmes. Certains utilisateurs subiraient également des baisses complètes de la connectivité Wi-Fi.

Mac M1 et M2 confrontés à des problèmes de Wi-Fi pour certains utilisateurs

Meter, une société qui gère les installations Wi-Fi pour les entreprises, a récemment publié un article de blog expliquant le problème. La société aurait vu ces problèmes émerger pour ses clients, tout comme d’autres fournisseurs de services sans fil similaires. Ces entreprises ont déposé des rapports auprès d’Apple, et il s’agit d’un « problème connu du côté d’Apple ».

« Bien que ces problèmes puissent se manifester de différentes manières, le problème sous-jacent est le même : le débit et les vitesses chutent, les appareils se déconnectent de manière aléatoire et ne parviennent pas à rejoindre le réseau », explique Meter.

UCLA IT Services, par exemple, a suivi les problèmes via son tableau de bord d’état du service. Selon l’équipe informatique de l’université, la prochaine version de macOS 13.1 (qui pourrait être publiée cette semaine) devrait inclure un correctif pour les problèmes. L’UCLA semble avoir travaillé en étroite collaboration avec les ingénieurs d’Apple pour tester et finalement résoudre ce problème.

Apple a promu la dernière version bêta de macOS en tant que Release Candidate, résolvant le problème peer-to-peer affectant la connectivité Wi-Fi pour les appareils Apple MacBook M1/M2 et les appareils Apple Mobiles. Tous les tests avec la version bêta et la version candidate ont été positifs et les services informatiques, Apple et d’autres entités du campus n’ont pas été en mesure de reproduire le problème. Nous fournirons une autre mise à jour une fois que nous aurons été informés d’une version officielle de macOS 13.1.

Apple a également informé Meter, UCLA et d’autres fournisseurs d’un correctif temporaire. Le problème initial était apparemment causé par l’interface « Apple Wireless Direct Link », qui permet d’alimenter des fonctionnalités telles qu’AirDrop et AirPlay :

Comme solution provisoire pour améliorer la connexion WiFi, Apple vous recommande de désactiver l’interface AWDL (cela désactivera AirDrop/AirPlay). Vous pouvez le faire de plusieurs manières, soit en utilisant l’application Terminal et en exécutant un script, soit via l’interface utilisateur (fournie ci-dessous). Nous avons mené cette intervention auprès de quelques clients qui ont constaté une amélioration des performances Wi-Fi en conséquence.

On ne sait pas à quel point ces problèmes sont répandus. La majorité des signalements semblent provenir d’utilisateurs connectés à des réseaux Wi-Fi gérés par des équipes d’entreprise ou d’éducation. Souvent, ces types de réseaux Wi-Fi ont mis en place différents contrôles de sécurité et de gestion qui peuvent parfois entraîner des problèmes uniques qui n’affectent pas les autres utilisateurs.

