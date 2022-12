Le PDG de Binance aurait accusé Sam Bankman-Fried d’avoir tenté de "depeg" Attache stablecoin

Pourquoi c’est important : L’industrie de la cryptomonnaie est encore sous le choc de l’échec de l’échange FTX le mois dernier. Les investisseurs sont fous et réclament la tête de Sam Bankman-Fried pour exploiter ce qu’ils considèrent comme rien de plus qu’un stratagème de Ponzi. Maintenant, un échange de texte privé indique que le PDG de Binance, Changpeng Zhao, pensait que Bankman-Fried avait enfreint la loi avant même la crise financière qui a réduit en cendres son empire crypto.

Selon des sources anonymes et des transmissions de texte privées divulguées au New York Times, Sam Bankman-Fried (SBF) essayait toujours de faire des transactions de crypto-monnaie après l’effondrement de son échange FTX. Les messages se trouvaient dans une discussion de groupe Signal cryptée entre plusieurs dirigeants de crypto, dont SBF et Changpeng Zhao (CZ).

Le 10 novembre, un jour seulement après l’implosion de FTX, Zhao s’est adressé à SBF dans le message du groupe pour lui demander d’arrêter de faire des transactions et l’a averti que s’il continuait, il risquait une « peine de prison » prolongée.

« Arrêtez maintenant, ne causez pas plus de dégâts », a écrit CZ. « Plus vous faites de dégâts maintenant, plus vous passerez de temps en prison. »

Le Times suggère que les motifs de CZ n’étaient pas uniquement d’empêcher SBF d’avoir des ennuis juridiques.

« Mon conseil honnête: arrêtez de tout faire. Mettez un costume, retournez à DC et commencez à répondre aux questions. »

La chute rapide de FTX a provoqué un effet d’entraînement dans l’ensemble de l’industrie qui a vu de nombreuses versions et entreprises connexes chuter. En tant que PDG de Binance, CZ a tout intérêt à ce que le marché des crypto-monnaies ne s’effondre pas complètement et ne le mette pas lui aussi en faillite.

Zhao craignait que SBF tente désespérément de s’accrocher à FTX avec des transactions malavisées qui auraient pu s’accumuler sur l’élan à la baisse que le marché connaissait déjà. Zhao était probablement moins préoccupé par l’emprisonnement de Bankman-Fried et plus préoccupé par l’avenir de Binance si l’industrie continuait sa chute libre.

Les messages étaient frénétiques et l’argument était houleux. Zhao a accusé Bankman-Fried d’avoir intentionnellement tenté de « dépégner » le stablecoin Tether avec une transaction de 250 000 $. Soutenu par le dollar américain, Tether (USDT) a un prix fixe (indexé) de 1 $. Zhao a insinué que SBF tentait de manipuler le marché et de renverser Tether avec la transaction effectuée par l’intermédiaire de l’autre société en faillite du dirigeant de FTX, Alameda.

Bankman-Fried a qualifié cette affirmation d' »absurde ».

« Hein ? Qu’est-ce que je fais avec les versions stables ? Êtes-vous en train de prétendre que vous pensez que 250 000 $ de transactions USDT l’élimineraient ? Des transactions de cette taille n’auraient pas d’impact significatif sur les prix de Tether, et à ma connaissance, ni moi ni Alameda n’avons jamais J’ai tenté de détacher intentionnellement Tether ou tout autre stablecoin. J’ai fait un certain nombre d’erreurs au cours de la dernière année, mais ce n’en est pas une.

Il y a beaucoup à couvrir et cela prendra du temps. Il s’agit d’une situation très dynamique, et nous évaluons la situation en temps réel. Binance a le pouvoir discrétionnaire de se retirer de l’accord à tout moment. Nous nous attendons à ce que le FTT soit très volatil dans les prochains jours à mesure que les choses évoluent. — CZ » Binance (@cz_binance) 8 novembre 2022

Ironiquement, Binance a peut-être provoqué la panique bancaire qui a précédé la crise. Zhao et SBF étaient en pourparlers sur une fusion. Au cours de la diligence raisonnable, CZ a tweeté avec désinvolture des détails financiers généraux le 8 novembre qui ont pu faire paniquer les investisseurs et tenter de retirer leurs fonds (tweet ci-dessus).

Selon une source anonyme, avant l’accord Binance/FTX, SBF avait prévu une réunion avec un haut dirigeant de Tether dans son siège bahamien. Il aurait demandé à Tether un financement d’un milliard de dollars pour soutenir FTX, mais la société l’a refusé.

On ne sait pas si cette demande de renflouement a eu lieu avant ou après la transaction Tether de 250 000 $ de SBF. Ce qui est clair, c’est que CZ a estimé que FTX était totalement condamné lors de l’échange de messages du 10 novembre. La poussière n’était même pas retombée et Zhao disait à SBF de se préparer à être grillé par le gouvernement.

« Mon conseil honnête: arrêtez de tout faire. Enfilez un costume, retournez à DC et commencez à répondre aux questions », a déclaré CZ, faisant référence à l’enquête déjà ouverte par la Federal Trade Commission des États-Unis pour avoir prétendument mal géré le pool d’argent. Le PDG aurait utilisé FTX pour renflouer d’autres devises en difficulté et annoncé l’échange en utilisant massivement les fonds des investisseurs.

Le lendemain de la discussion, FTX a déposé une demande de chapitre 11. Les investisseurs poursuivent également Bankman-Fried et divers acteurs qui ont promu l’échange. Le procès prétend que le truc était un stratagème de Ponzi ciblant « des investisseurs non avertis de tout le pays ». Le procureur général des Bahamas, L. Ryan Pinder, a également fait l’objet de critiques publiques pour ne pas avoir agi assez rapidement contre FTX et SBF.