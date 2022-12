Le vote s’ouvre pour le test de caméra de smartphone à l’aveugle de MKBHD avec un nouveau système de classement de précision

C’est encore une fois, le test amusant de caméra aveugle pour smartphone de MKBHD a démarré. Vous pouvez aider à décider du gagnant du meilleur appareil photo pour smartphone de cette année avec le vote maintenant ouvert. Il y a quelques changements cette fois-ci, notamment un site Web dédié, un nouveau système de classement pour obtenir des résultats plus précis sur le plan scientifique, et plus encore.

MKBHD a annoncé le test de caméra pour smartphone aveugle 2022 dans une vidéo et sur Twitter. Comme les années précédentes, lorsque vous votez, vous verrez des images aléatoires 1 contre 1 provenant des smartphones.

Mais cette année, MKBHD a amélioré le processus de vote avec un système de classement de puissance de style Elo hébergé sur un site Web dédié (au lieu de sondages sur Twitter). Vous pouvez voter plusieurs fois et plus vous en ferez, plus vos résultats seront précis.

L’interface utilisateur comprend une barre de précision qui s’allume lorsque vous vous dirigez vers les résultats les plus scientifiquement précis. Vous pouvez soumettre votre vote après avoir touché le premier grand marqueur de cercle rouge (« bon ») ou continuer à frapper les trois pour le résultat le plus précis.

Vous obtiendrez des lettres représentant vos 3 premiers choix lorsque vous aurez terminé. Les résultats incluent également les statistiques complètes de tous vos votes. MKBHD publiera bientôt une vidéo sur sa chaîne YouTube annonçant les résultats.

Au cours des deux dernières années, l’iPhone 13 Pro a été battu par le Pixel 5a et l’iPhone 12 Pro a perdu face au OnePlus 8T. Comment pensez-vous que l’iPhone 14 Pro fera? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

Regardez la vidéo d’annonce ci-dessous et vous pouvez voter maintenant sur le site Web de MKBHD.

Image du haut via MKBHD

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :