Banana Pi BPI-M6 : Nouvelle calculatrice DIY avec puce AI

Banana Pi est l’un des ordinateurs monocarte les plus connus parmi les nombreuses imitations de Raspberry Pi. Le nouveau modèle BPI-M6 offre des performances supérieures avec une puce AI – unique dans cette catégorie de forme.

Banana Pi BPI-M6 imite le Pi 4

Le nouveau Banana Pi BPI-M6 utilise le même facteur de forme et la même structure que le Raspberry Pi 4. Cela indique que vous pouvez mettre le banana cake dans un boîtier compatible Pi 4.

Le nouveau Banana Pi BPI-M6 offre quelques fonctionnalités qui manquent au Raspberry Pi. (Photo / s: banane Pi)

Des composants beaucoup plus puissants sont soudés sur la carte banane. Cela commence par le processeur Synaptics VideoSmart VS680. Celui-ci utilise quatre cœurs Cortex-A73 avec une fréquence d’horloge allant jusqu’à 2,1 GHz à 64 bits. Le coprocesseur M6 s’occupe de petites tâches comme la sécurité.

Le point culminant est l’accélérateur AI. Il est capable d’apprentissage automatique et peut être formé par vous ou des membres de la communauté pour entreprendre des tâches complexes auxquelles le processeur normal n’est tout simplement pas adapté. L’implémentation d’Alexa, Google Assistant and Co. est également théoriquement possible. Si les entreprises

Les fans de jeux seront ravis du PowerVR GE9920, qui offre suffisamment de puissance pour les joyaux rétro de la NES à la Sega Dreamcast et à la Sony PSP.

En bout de ligne, le Banana Pi BPI-M6 est plus rapide que le Raspberry Pi 4, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de sa sortie initiale en 2019.

Meilleure connectivité et mémoire flash intégrée

Cependant, les performances brutes ne sont pas ce qui rend le Banana Pi BPI-M6 si attrayant. Les talons d’Achille de Raspberry ont toujours été la connectivité et le manque de normes matérielles que les Bananas offrent naturellement.

Le facteur de forme n’a pas changé – le BPI-M6 est de la taille d’une carte de crédit. (Photo: Banane Pi)

Le BPI-M6 propose donc quatre ports USB 3.0, un port Ethernet Gigabit et deux sorties micro-HDMI pour des résolutions allant jusqu’à 4K. En plus du GPIO à 40 broches et du MIPI DSI (pour la connexion de la caméra) connus du Raspberry Pi, les Bananas intègrent également un port M.2 key E sur la carte. Vous pouvez l’utiliser pour connecter un module Wi-Fi supplémentaire, par exemple.

La mémoire eMMC soudée en permanence est pratique. Au lieu d’emballer le système d’exploitation sur une carte microSD, comme avec le Pi, il se retrouve directement sur le circuit imprimé. Les supports de stockage externes ne font qu’étendre l’espace de stockage.

En ce qui concerne la mémoire, cependant, le Banana Pi BPI-M6 laisse des plumes. Une mémoire flash étroite de 16 Go et seulement 4 Go de mémoire de travail ne suffisent tout simplement pas pour certaines applications. C’est suffisant pour les petits projets et même les fans de rétro devraient pouvoir en tirer suffisamment de performances. Le Banana Pi est susceptible de baisser en termes de performances lorsqu’il est utilisé à des fins gourmandes en stockage, y compris en tant que NAS maison.

Après tout, le Banana Pi BPI-M6 devrait être compatible avec tous les systèmes d’exploitation Raspberry Pi. C’est aussi une grosse livre du concurrent de la Raspberry Pi.

Il y a du mouvement sur le marché

Alors, qu’est-ce qui rend le Banana Pi BPI-M6 si nouveau ou innovant ? A priori, pas grand-chose. Les fans d’ordinateurs à carte unique peuvent s’attendre à de meilleures spécifications, à quelques éléments matériels supplémentaires et à une compatibilité à 100% avec le logiciel Pi d’un nouvel ajout.

Cependant, le Banana Pi BPI-M6 met fin à une longue période de sécheresse sur ce segment. À de très rares exceptions près, le développement des ordinateurs monocartes s’est arrêté. Le leader de l’industrie Raspberry Pi n’a pas présenté de nouveaux ordinateurs monocarte significatifs depuis la sortie du modèle de la série 4 et de l’ordinateur tout-en-un Raspberry Pi 400 en 2019. Les produits de niche comme Orange Pi stagnent également. Et tous les fabricants mentionnés sont unis par le sort de difficilement pouvoir obtenir les puces et semi-conducteurs convoités en ces temps.

Le fait que Banana Pi présente désormais le BPI-M6 est également un signe de détente. Cependant, il faudra encore attendre quelques mois avant que l’appareil ne soit disponible dans le commerce. L’entreprise n’a pas communiqué de prix. Cependant, il est probable que le Banana Pi BPI-M6 change de mains pour un peu moins de 100 euros.