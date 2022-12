Antisémitisme et extrême droite : qui est le jeune de 15 ans qui a envahi la scène des Game Awards

Du complot QAnon aux apparitions sur le portail d’extrême droite américain InfoWars : voici ce qui se cache derrière Matan Even, la star de quinze ans de la cérémonie des Game Awards.

Los Angeles, The Game Awards. Hitedaka Miyazaki et ses collègues de FromSoftware montent sur scène pour recevoir le prix « Jeu de l’année » pour Elden Ring. Derrière eux se trouve un jeune de 15 ans aux cheveux longs qui, dès qu’il en a l’occasion, saisit le micro et dit : « Je voudrais remercier tout le monde. Je pense que je veux mentionner mon rabbin orthodoxe réformé Bill Clinton pour ce prix. »

Immédiatement, la sécurité l’entoure et le fait sortir de scène, au milieu de regards perplexes et de sourires en demi-teinte. Pendant ce temps, les mèmes envahissent Internet. Après la cérémonie, l’animateur des Game Awards, Geoff Keighley, rapporte via Twitter que l’individu a été arrêté.

Pourtant quelques heures plus tard cet individu, qui semble répondre au nom de Matan Even, est prêt à tweeter : « Aujourd’hui, il y a beaucoup de discussions et de spéculations. Tôt ou tard, plus d’informations seront diffusées sur tous les fronts ».

Ce n’est pas la première fois qu’Even fait des raids sur les événements de jeu les plus importants, et pas seulement. En 2019, il a été encadré par la DanceCam lors d’un match des Los Angeles Clippers. Pour l’occasion, il a montré un T-shirt avec un slogan en faveur des manifestants de Hong Kong. Le mois suivant, lors de la convention annuelle BlizzCon de Blizzard, il a crié un message similaire lors d’un panel sur World of Warcraft.

Mais qu’est-ce que Bill Clinton et l’opposition à la Chine ont à voir avec cela ? Selon des recherches menées par la presse comme Motherboard, Matan Even est lié au milieu d’extrême droite américain. Le message antisémite sur Bill Clinton à la fin des Game Awards fait référence à QAnon, un groupe d’extrême droite américain qui a participé à la prise d’assaut du Capitole à Washington DC début 2021.

Plusieurs internautes ont également remarqué que les chaussures portées par Even aux Los Angeles Awards sont les Yeezy créées par Ye (le nouveau nom de Kanye West), qui s’est récemment retrouvé sous les projecteurs pour ses propos antisémites et pro-nazis. Ce n’est pas tout : la thèse liée à l’extrême droite américaine est encore renforcée par l’apparition, toujours en 2019, sur InfoWars, un portail web connu pour promouvoir les fake news complotistes et la désinformation. À cette occasion, Even a déclaré qu’Owen Shroyer était son hôte préféré d’InfoWars, qui a ensuite renvoyé le compliment en 2020 en déclarant qu’Even est « l’une des jeunes stars du mouvement conservateur ». Une tentative réussie de membres de l’extrême droite américaine pour faire d’un adolescent de 15 ans un mégaphone politique viral.