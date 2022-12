Apple surprend les musiciens prometteurs avec le relooking du «bureau de rêve» de Mac Studio et Studio Display [Vidéo]

Apple s’est récemment associé au célèbre créateur YouTube Jonathan Morrison pour créer une surprise spéciale pour deux créateurs prometteurs. Apple contacté Jonathan pour lui demander s’il voulait surprendre un créateur avec une refonte radicale de sa configuration technologique, et le résultat final est plutôt réconfortant…

La configuration fournie par Apple est assez impressionnante, y compris Studio Display, Mac Studio, iPhone, AirPods et iPad Pro. Apple a chargé Jonathan de décider quel créateur prometteur devrait être l’heureux destinataire de cette collection de produits « bureau de rêve ». Il choisit les musiciens Dani et Colton, les deux membres du groupe connu sous le nom de Ni/Co.

Comme le souligne Jonathan dans sa vidéo, l’idée qu’Apple tende la main pour faire quelque chose comme ça est assez surprenante. L’entreprise n’est pas nécessairement connue pour offrir des produits gratuits à qui que ce soit. « J’ai été vraiment rejeté parce qu’ils n’ont jamais rien fait de tel », déclare Jonathan dans la vidéo tout en parlant d’Apple pour la première fois avec cette idée.

Jonathan explique dans la description de la vidéo :

J’ai eu la chance de surprendre mes amis avec une configuration Mac Studio de rêve qui comprenait un écran Studio, Apogee Symphony Desktop, des haut-parleurs iLoud Micro et plus encore. La torsion sauvage ici est le Mac Studio, Studio Display, iPad étaient tous d’Apple qui m’a demandé si je voulais surprendre un créateur prometteur. Ni/Co était un choix facile et je ne pourrais pas être plus heureux de voir les progrès qu’ils ont réalisés.