From Software met en garde: Armored Core 6 ne sera pas un soulsborne

La cerise sur le gâteau, la surprise finale, la chose de plus des Game Awards 2022. Le gala de remise des prix de Geoff Keighley a clôturé son édition cette année avec l’annonce du prochain jeu From Software. Une annonce de poids, puisque la société venait de s’autoproclamer grande gagnante de l’événement (et de l’année) en remportant les deux prix les plus importants de celui-ci (GOTY et meilleure réalisation). Nous nous sommes tous demandé ce que ferait le studio après Elden Ring et la réponse n’aurait pas pu nous prendre plus au dépourvu : Armored Core VI : Fires of Rubicon. Douze ans plus tard, le développeur revient sur la saga qui les a catapultés vers la gloire, celle dans laquelle ils ont travaillé sans relâche avant d’inventer la formule des âmes.

Il n’a pas fallu longtemps pour que les nouveaux fans de From Software soient quelque peu déçus. Des rumeurs avaient circulé sur Sekiro 2 avant l’événement, l’envie d’une suite à Bloodborne n’est jamais bien loin, et il semblait certain qu’Elden Ring profiterait de la cérémonie pour annoncer sa première extension. Cependant, rien du tout. Juste Armored Core 6. La franchise changera-t-elle pour être plus émouvante ? Sera-t-il transformé pour s’ouvrir à de nouveaux publics et accueillir les plus jeunes élèves de la compagnie ? Hidetaka Miyazaki, directeur de l’étude, a voulu s’attaquer à ces attentes et ces délires à la racine. C’est ainsi que le designer s’est prononcé dans une interview pour des collègues de l’IGN :

« Nous n’allons pas faire un effort conscient pour nous rapprocher du gameplay soulsborne. Je veux que cela soit clair avant toute autre chose », a expliqué Miyazaki. « Nous voulions revenir en arrière et analyser ce qui faisait d’Armored Core une saga si spéciale. Par exemple, nous voulions récupérer la personnalisation et le fonctionnement du mecha et les adapter aux temps modernes. Il est clair que nous avons beaucoup appris Au cours de ces années, nous avons de l’expérience avec les âmes et appliquerons une partie de ces connaissances à Armored Core VI pour réinventer la série. Mais non, je ne pense pas que ce sera le jeu le plus transmis par les âmes de la série.

Les traits d’âme sont en fait des traits que From Software affiche depuis 1994.

« En ce qui concerne le combat, l’air mystérieux, l’exploration et le sentiment sombre des âmes, je ne pense pas que ce soient des traits typiques des âmes, mais de From Software en général. Ce sont des choses que nous aimons et que nous comme. nous en sommes fiers. Nous ne nous laissons pas emporter par le récit et nous mettons toujours un certain degré de difficulté pour garder les joueurs accrochés. Ce sont des habitudes que nous avons lors du développement et que nous avons depuis l’époque de King’s Field (son premier jeu vidéo, en 1994). Ils ne sont pas nouveaux. »

Le directeur de Sekiro prend le commandement et le mot

Le réalisateur de cet Armored Core 6 : Fires of Rubicon est Masaru Yamamura, la même personne qui a réalisé Sekiro : Shadows Die Twice, et il a également été mouillé sur le nouveau projet. « Il n’y aura pas d’éléments qui plairont directement à Sekiro. Les deux jeux sont des jeux d’action et concernent des batailles rapides et agressives, mais la façon dont nous abordons les combats et la façon dont nous avons conçu leur difficulté sont très différentes. » Je vous ai prévenu de rester.