Xiaomi annonce son premier miniPC avec processeurs Intel

Le géant chinois Xiaomi revient à ses anciennes habitudes avec Windows 11. Après avoir présenté son premier ordinateur portable avec Windows 11, le Mi Notebook Air, et sa sensationnelle tablette ARM, le Xiaomi Book S, c’est maintenant au tour d’un miniPC de bureau. Une équipe intéressante dont on aurait attendu un peu plus.

Xiaomi se lance dans les miniPC avec Windows 11 et Intel

On a beaucoup parlé de l’ère post-PC, de la façon dont nous allions cesser d’utiliser des ordinateurs pour utiliser d’autres appareils. Au fil du temps, nous continuons à utiliser des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau et sinon, des marques comme Xiaomi ne parieraient pas sur ce type d’appareil. L’équipement que Xiaomi a présenté est au prix de 500 euros pour changer et à l’intérieur de son minuscule boîtier en aluminium, on trouve un processeur Intel Core i5 de 12e génération, 16 Go de RAM et 512 Go de mémoire SSD.

spécifications complètes

Dimensions 112 x 112 x 38 mm Poids 437 grammes Processeur Intel Core i5 1240P RAM et SSD 16 Go DDR4 et 512 Go connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ports arrière 2 x HDMI 2.1, 1 USB C 3.0, 1 port USB 2.0, 1 port réseau orifices avant 2 x USB 3.0 Gen 2, mini-prise

Pour le moment, on ne sait pas si ce nouvel appareil atteindra également l’Europe dans un proche avenir. Mais, avec le bon prix, cela pourrait être une alternative intéressante. On verra si Xiaomi franchit le pas et le lance sur le vieux continent. En attendant, cela n’aurait fait que nous convaincre davantage s’ils avaient osé avec un processeur ARM au lieu d’un processeur Intel.

Nous devrons attendre pour voir un engagement plus généralisé envers ce type de processeur. Nous avons hâte de voir sur quoi Qualcomm a travaillé pour les nouveaux processeurs pour PC Windows sur ARM. À l’heure actuelle, le seul ordinateur de bureau avec ARM est Project Volterra, bien qu’il ne puisse pas encore être acheté en Espagne ni dans aucun pays hispanophone.