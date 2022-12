Appareils éligibles Apple TV+ : différentes façons de regarder Apple TV+

Apple TV est un excellent service de streaming qui vous donne accès à un grand nombre de films, d’émissions de télévision ainsi qu’au contenu original d’Apple TV. Bien sûr, tout cela est disponible pour les utilisateurs moyennant des frais mensuels.

Maintenant, la grande question que beaucoup de gens se posent est de savoir si vous ne pouvez regarder ou diffuser du contenu Apple TV + que sur Apple TV.

La réponse est non.

Vous pouvez le regarder sur plusieurs appareils là-bas. Le gros problème ici est que vous pouvez également diffuser Apple TV + sur des appareils non Apple. Lisez la suite pour connaître les appareils éligibles à Apple TV + et comment vous pouvez le diffuser sur d’autres appareils.

Tout comme de nombreux autres services de streaming et services OTT, Apple TV + est pris en charge sur un bon nombre d’appareils. Nous vous montrerons également une liste des appareils pris en charge qui peuvent diffuser Apple TV + immédiatement.

Comment regarder Apple TV+ sur n’importe quel appareil

Avant de parler des étapes pour regarder Apple TV+, c’est une bonne idée de présenter et de parler de ce qu’est Apple TV+ pour ceux qui ne le savent pas et aussi comment vous pouvez accéder à Apple TV+.

Comment obtenir Apple TV+

Il existe 3 façons différentes d’accéder à Apple TV+. La première consiste à acheter un nouveau produit Apple, vous avez facilement accès à 3 mois de service Apple TV+ gratuitement. Cependant, cette offre est applicable uniquement lorsque vous utilisez l’offre dans les 90 premiers jours suivant l’achat de l’appareil Apple. Bien sûr, après les 3 premiers mois d’Apple TV+, vous devrez payer le forfait mensuel qui vous coûtera 6,99 $.

Si vous ne souhaitez pas acheter un produit Apple, il n’y a pas de problème. Vous pouvez toujours acheter le forfait Apple TV+ sur le site Web d’Apple TV en vous rendant sur ici. Lorsque vous achetez le service pour la première fois, vous avez accès à un essai gratuit de 7 jours. C’est un excellent moyen de tester et de voir si Apple TV+ est parfait pour vous. Une fois que vous avez terminé l’essai gratuit de 7 jours, vous devrez alors payer 6,99 $ par mois pour accéder à l’appareil Apple TV + uniquement.

La troisième façon d’obtenir Apple TV+ consiste à s’abonner à Apple One. Il s’agit d’un forfait qui vous permet de vous abonner à plusieurs services Apple différents moyennant des frais mensuels. Ainsi, lorsque vous achetez le forfait Apple One, vous bénéficiez immédiatement d’un mois gratuit d’Apple TV+.

Maintenant que vous savez comment obtenir Apple TV+, il est temps de regarder les appareils pris en charge.

Appareils éligibles Apple TV+

Apple TV + est disponible sur une grande liste d’appareils, y compris les téléviseurs intelligents, les smartphones, les tablettes, les PC, ainsi que les consoles de jeux. Voici la liste des appareils qui vous permettront d’installer l’application Apple TV tout de suite.

Appareils Amazon Fire TV

Fire TV Cube (Génération 1)

Fire TV Cube (2e génération)

Fire TV Bâton 4K (2018)

Clé TV Fire 4K Max (2021)

Clé TV Fire Lite (2020)

Fire TV Stick – Édition de base (2017)

Fire TV Stick – Gen 2 (2016)

Fire TV Stick – Génération 3 (2020)

Fire TV – Série 4 (2021)

Fire TV – AB/AKAI/Croma UHD (2020)

Fire TV – AmazonBasics 4K (2020)

Fire TV – AmazonBasics HD/FHD (2020)

Fire TV – Génération 3 (2017)

Fire TV – Grundig OLED 4K (2019)

Fire TV – Grundig Vision 6 HD (2019)

Fire TV – Grundig Vision 7, 4K (2019)

Fire TV – Insigne 4K (2018, 2020)

Fire TV – Série Insignia F20, F30, F50 (2021)

Fire TV – Insigne HD (2018)

Fire TV – JVC 2K (2020)

Feu TV – JVC 4K (2019)

Fire TV – JVC Smart HD/FHD (2020)

Fire TV – ok 4K (2020)

Fire TV – Série Omni (2021)

Fire TV – Onida HD/FHD (2019, 2020)

Fire TV – Technika 4K (2020)

Fire TV – Toshiba 4K (2018, 2020)

Fire TV – Toshiba C350 Fire TV (2021)

Fire TV – Toshiba HD (2018)

Barre de son Nebula – Fire TV

Téléviseurs et clés de diffusion sous Android

Les appareils doivent fonctionner sous Android 8 ou supérieur pour prendre en charge l’installation de l’application Apple TV.

Hisense

NVIDIA SHIELD TV

Panasonic

Philips

TCL

Services de câble

Google TV

Chromecast avec Google TV

Téléviseurs intelligents LG

LG NanoCell – Séries Nano 99, 97, 95, 90, 85, 80 (2020)

LG NanoCell – séries SM99, SM95, SM90, SM86, SM81 (2019)

LG OLED – Série B8, C8, G8, E8 (2018)

LG OLED – séries G6, E6, C6, B6 (2016)

LG OLED – séries R9, Z9, W9, E9, C9, B9 (2019)

LG OLED – séries RX, ZX, WX, GX, CX, BX (2020)

LG OLED – séries W7, G7, E7, C7, B7 (2017)

Téléviseur LG Super UHD – séries SJ95, SJ85, SJ80 (2017)

Téléviseur LG Super UHD – séries SK9, SK8 (2018)

Téléviseur LG Super UHD – séries UH95, UH85, UH77, UH76 (2016)

Téléviseur LG UHD – séries UH65, UH63, UH61, UH60, UH55 (2016)

Téléviseur LG UHD – séries UJ77, UJ65, UJ64, UJ63, UJ62, UJ60 (2017)

Téléviseur LG UHD – UK62 et supérieur, série UK7 (2018)

Téléviseur LG UHD – séries UM80, UM75, UM73, UM71, UM69 (2019)

Téléviseur LG UHD – séries UN85, UN73, UN71, UN70, UN69 (2020)

Téléviseurs intelligents Panasonic

Téléviseur intelligent OLED/LCD 4K 2017 – Série EZ/EX – MT5811

Téléviseur intelligent OLED/LCD 4K 2018 – Série FZ/FX – MT5811

Téléviseur intelligent OLED/LCD 4K 2019-2020 – Série GZ/GX/HZ/HX – MT5813

Téléviseur intelligent OLED/LCD 2021 4K – MT5816

Consoles Sony Playstation

Playstation 4

Playstation 5

Consoles Microsoft Xbox

Xbox One

Xbox One S

Xbox série S

Xbox série X

Appareils de diffusion Roku

Roku 2 4210X, 4205X

Roku 3 4200X, 4230X

Téléviseur Roku 4K 6000X, 7000X, A000X, C000X, G000X

Téléviseur Roku 8K E000X

Roku Express 3900X, 3930X, 3940X

Roku Express+ 3910X, 3931X, 3941X

RokuHD 3932X

Roku Première 3920X, 4620X

Roku Première+ 3921X, 4630X

Barre de son intelligente Roku 9100X

Barre de son intelligente Roku 9101X, 9102X

Clé de diffusion Roku 3600X, 3800X, 3820X

Bâton de diffusion Roku+ 3810X, 3811X, 3821X

Téléviseur Roku 8000X, D000X

Roku Ultra 4640X, 4660X, 4661X, 4670X, 4800X

Roku Ultra LT 4662X

Téléviseurs intelligents Samsung

Samsung FHD/HD séries 5500, 5300, 4500, 4300 (2017, 2018, 2020)

Samsung QLED 4K Q9, Q8, Q7, série Qx (2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

Samsung QLED 8K Q9, série Q8 (2019, 2020)

Série Samsung Serif (2019, 2020)

Samsung La série Frame (2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

Samsung La série Sero (2019, 2020)

Samsung UHD 8, 7, 6 séries (2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

Téléviseurs intelligents Sony

Série Sony A9F (2018)

Série Sony A9G (2019)

Série Sony A9S (2020)

Série Sony X80H (2020)

Série Sony X80J (2021)

Série Sony X85G (modèles 2019 55″, 65″, 75″ et 85″)

Série Sony X85H (2020)

Série Sony X85J (2021)

Série Sony X90H (2020)

Série Sony X90J (2021)

Série Sony X91J (2021)

Série Sony X95G (2019)

Série Sony X95H (2020)

Série Sony X95J (2021)

Série Sony Z8H (2020)

Série Sony Z9F (2018)

Série Sony Z9G (2019)

Série Sony Z9J (2021)

Téléviseurs intelligents Vizio

Série D VIZIO (2018, 2019)

Série E de VIZIO (modèles UHD 2016, 2017 et 2018)

Série M VIZIO (2016, 2017, 2018)

VIZIO M‑Series Quantum (2019, 2020)

VIZIO OLED (2020)

Série P de VIZIO (2016, 2017, 2018)

VIZIO Série P Quantique (2018, 2019, 2020)

VIZIO Série P Quantum X (2019, 2020)

Série V VIZIO (2019, 2020)

Si vous souhaitez diffuser le service sur votre appareil mobile, lancez simplement l’Apple App Store ou le Google Play Store et installez l’application Apple TV. C’est si simple. Il en va de même pour les différents téléviseurs intelligents. Quelle que soit la marque de votre téléviseur, le simple fait de plonger dans l’App Store du téléviseur vous aidera à obtenir l’application Apple TV instantanément.

Comment installer l’application Apple TV sur PS4 / PS5

L’application Apple TV peut également être installée sur les consoles de jeu de Sony. Voici comment

Accédez au Media Hub sur votre Sony PS5 à l’aide du contrôleur. Une fois dans le hub, sélectionnez l’application Apple TV. Sélectionnez l’application à installer sur votre PS5. Si vous utilisez une PS4, vous pouvez accéder à la section TV et vidéo. Maintenant, recherchez l’application Apple TV. Une fois que vous l’avez trouvée, téléchargez l’application sur votre console et à partir de là, vous pouvez facilement diffuser Apple TV immédiatement.

Comment installer l’application Apple TV sur les consoles Xbox

La gamme de consoles de jeu Xbox de Microsoft vous permet également d’installer l’application Apple TV. Voici comment.

Allumez votre Xbox et connectez-la à Internet.

Accédez à l’application Store sur votre Xbox.

Maintenant, sélectionnez la barre de recherche et entrez Apple TV.

À partir des résultats de la recherche, vous devriez voir l’application.

Lorsque vous trouvez l’application, sélectionnez-la pour la télécharger et l’installer sur votre Xbox.

Il vous sera demandé de vous connecter à l’application Apple TV avec votre identifiant Apple. Une fois cela fait, vous pouvez facilement diffuser le contenu à l’aide de votre console de jeu Xbox.

Comment diffuser Apple TV + sur un PC

Si vous avez un PC, qu’il soit alimenté par Windows, macOS ou même Linux, tout ce dont vous avez besoin est un navigateur Web et un abonnement à Apple TV+. Avec ces choses en main, vous pouvez facilement diffuser le contenu immédiatement. Sans l’exigence d’une application, d’un appareil Apple ou même d’un appareil mobile ou d’un téléviseur.

Alternativement, vous pouvez également diffuser l’application Apple TV sur votre téléviseur intelligent qui prend en charge Apple AirPlay 2. Voici la liste.

Appareils et téléviseurs pris en charge par Apple TV + AirPlay 2

Amazon Fire TV

Fire TV – Toshiba 4K (2020)

Fire TV – Insigne 4K (2020)

Fire TV – Toshiba C350 Fire TV (2021)

Téléviseur Toshiba M550 Fire (2021)

Téléviseur Toshiba V35 Fire (2021)

Téléviseurs intelligents LG

LG NanoCell – Séries Nano 99, 97, 95, 90, 85, 80 (2020)

LG NanoCell – séries SM99, SM95, SM90, SM86, SM81 (2019)

LG OLED – Série B8, C8, G8, E8 (2018)

LG OLED – séries R9, Z9, W9, E9, C9, B9 (2019)

LG OLED – séries RX, ZX, WX, GX, CX, BX (2020)

LG SuperUHD SK 9, série 8 (2018)

Téléviseur LG UHD – séries UM80, UM75, UM73, UM71, UM69 (2019)

Téléviseur LG UHD – séries UN85, UN73, UN71, UN70, UN69 (2020)

Série LG UHD UK 62 ou supérieure, série UK 7 (2018)

Appareils de diffusion Roku

Téléviseur AOC Roku

TV ATVIO Roku

Téléviseur Element Roku (série 400, série 450)

Téléviseur Hisense Roku (séries R6, R7 et R8)

Téléviseur Hitachi Roku

Téléviseur Roku InFocus

JVC Roku TV (séries Select, Premier et Elite)

Téléviseur Magnavox Roku (55MV379R/F7, 65MV379F/F7)

Téléviseur Philco Roku

Téléviseur Philips Roku (série 4000)

Téléviseur RCA Roku (RTRQ6522-US, RTRU5027-US, RTRU5527-W, RTRU6527-US, RTRQ5522-US, RTRU4927-US)

Téléviseur Roku (10012588, 100024699, 100012584, 100005396, 100005397, 100012587, 100012585, 100012586)

Roku® 3 (2013)

Roku® Express (2017, 2019)

Roku® Express+ (2017, 2019)

Roku® Première

Roku® Première+

Roku® Streambar Pro™

Roku® Streambar™

Roku® Streaming Stick®+

Roku® Streaming Stick®+ Édition casque

Roku® Streaming StickMC

Roku® Ultra (2019, 2020)

Roku® Ultra LT

Téléviseur Sanyo Roku (FW50R79FC, FW55R70F, FW55R79FC, FW65R70F, FW65R79FC)

Téléviseur Sharp Roku (2T-C45CF2UR, 4T-C60CL2UR)

TCL Roku TV (série 4, série 5, série 6 et série 8)

Westinghouse Roku TV (série UX, série UT)

Téléviseurs intelligents Samsung

Samsung FHD/HD 4, 5 séries (2018)

Samsung QLED 4K Q6, Q7, Q8, Q9 Series (2018, 2019, 2020)

Série Samsung QLED 8K Q9 (2019, 2020)

Série Samsung Serif (2019, 2020)

Samsung La série Frame (2018, 2019, 2020)

Série Samsung UHD 6, 7, 8 (2018, 2019, 2020)

Téléviseurs intelligents Sony

Série Sony A8H (2020)

Série Sony A9F (2018)

Série Sony A9G (2019)

Série Sony A9S (2020)

Série Sony X80H (2020)

Série Sony X80J (2021)

Série Sony X85G (modèles 2019 55″, 65″, 75″ et 85″)

Série Sony X85H (2020)

Série Sony X85J (2021)

Série Sony X90H (2020)

Série Sony X90J (2021)

Série Sony X91J (2021)

Série Sony X95G (2019)

Série Sony X95H (2020)

Série Sony X95J (2021)

Série Sony Z8H (2020)

Série Sony Z9F (2018)

Série Sony Z9G (2019)

Série Sony Z9J (2021)

Téléviseurs intelligents Vizio

Série D VIZIO (2018, 2019)

Série E de VIZIO (modèles UHD 2016, 2017 et 2018)

Série M VIZIO (2016, 2017, 2018)

VIZIO M‑Series Quantum (2019, 2020)

VIZIO OLED (2020)

Série P de VIZIO (2016, 2017, 2018)

VIZIO Série P Quantique (2018, 2019, 2020)

VIZIO Série P Quantum X (2019, 2020)

Série V VIZIO (2019, 2020)

Si, pour une raison quelconque, votre téléviseur ne parvient pas à installer l’Apple TV et que vous avez un appareil Apple avec vous. Vous pouvez facilement AirPlay l’application Apple TV sur votre téléviseur intelligent qui prend en charge l’application Apple TV. De cette façon, vous pouvez toujours regarder du contenu sans avoir à installer obligatoirement l’application sur votre téléviseur. Tout ce dont vous avez besoin est l’appareil Apple, l’application Apple TV, un téléviseur compatible et un réseau Wi-Fi.

Conclusion

Ceci conclut notre guide sur la façon dont vous pouvez diffuser Apple TV sur différents types d’appareils. De plus, avec notre liste d’appareils pris en charge pouvant installer l’application Apple TV, vous pouvez facilement vous assurer que la diffusion en continu de contenu Apple TV sera un jeu d’enfant sur les appareils pris en charge. Ou mieux encore, le diffuser sur votre PC sera une option encore plus simple puisque vous n’avez pas besoin d’installer ou de télécharger quoi que ce soit de plus.

Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

